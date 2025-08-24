Turismo Carretera: Julián Santero y un fin de semana para el olvido

La décima fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, dejó emociones fuertes y consecuencias importantes de cara a la Copa de Oro. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó la victoria, mientras que Santero tuvo que abandonar, no sumó puntos y le costó el liderazgo de la etapa regular y lo obligará a empezar la próxima instancia desde atrás.
El piloto mendocino, campeón defensor de la categoría, no tuvo un domingo fácil. Si bien llegaba como puntero del campeonato y con buenas expectativas para sellar su dominio en la fase regular, un incidente en pista lo dejó sin chances de terminar la carrera. A pocas vueltas del final, Santero fue embestido por Sergio Alaux en una maniobra imprudente que dañó su auto, obligándolo a abandonar.
image
Los 12 clasificados para disputar la Copa de Oro.
Gentileza.
Los comisarios deportivos excluyeron a Alaux por maniobra peligrosa, pero el daño ya estaba hecho. Santero no sumó puntos en la final y vio cómo se le escapaba el liderazgo de la Etapa Regular, que quedó en manos de Marcelo Agrelo (Toyota Camry), quien terminó tercero.
El domingo no empezó bien para el mendocino que sufrió un despiste en su serie clasificatoria y abandonó. Tuvo que largar desde el fondo de la grilla, lo que condicionó su participación en la final.
Pese a todo, Santero logró clasificar a la Copa de Oro, aunque ya no contará con el plus que otorga terminar primero en la tabla de la etapa Regular. El mendocino venía siendo uno de los más regulares del año y lideró buena parte del campeonato, pero este abandono lo obliga a reconfigurar su estrategia en las cinco fechas decisivas.
Canapino, el vencedor
La carrera fue dominada por Agustín Canapino, quien volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más completos del TC. El arrecifeño consiguió su segunda victoria del año (ya había ganado en Concepción del Uruguay), sumó fuerte y se aseguró el primer puesto de cara a la Copa de Oro.
Luego de superar a Elio Craparo en el relanzamiento tras el auto de seguridad, Canapino construyó una victoria impecable. Christian Ledesma heredó el segundo lugar tras el despiste y accidente que sufrió Craparo en la última vuelta, mientras que Agrelo completó el podio y se coronó como el mejor de la etapa regular.
image
Julián Santero junto a Guillermo Ortelli en la presentación de la Copa de Oro.
Gentileza.
Así quedó el cierre de la Etapa Regular
1). Marcelo Agrelo ( Toyota) 272,5 ; 2) Agustín Canapino (Camaro) 258,5; 3) Juan Martín Trucco (Challenger) 251,5; 4) Mauricio Lambiris (Mustang) 246,5 y 5) Julián Santero (Mustang) 242,5.
Clasificados a la Copa de Oro 2025: Agustín Canapino 16 puntos; Marcelo Agrelo 15; Mauricio Lambiris 8; Otto Fritzler 8; Mariano Werner 8; Juan Martín Trucco 0; Julián Santero 0; Germán Todino 0; Valentín Aguirre 0; Santiago Mangoni 0; Christian Ledesma 0; Jeremías Olmedo 0.
Matías Jalaf no compitió
El piloto de San Martín, Matías Jalaf, se descompensó por lo tanto no compitió. Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC, informó que el mendocino “se sintió con pérdida de fuerza en un brazo y parestesias facial del lado derecho. Por esa situación el piloto fue atendido en el Centro Médico del autódromo y luego derivado al Sanatorio Bazterrica. En dicho nosocomio se le realizaron distintos estudios, no detectándose anormalidades ”. Por precaución no fue de la partida.