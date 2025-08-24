Turismo Carretera: Julián Santero y un fin de semana para el olvido

El campeón defensor sufrió un fuerte revés en el Gálvez y deberá remontar en la Copa de Oro. Agustín Canapino ganó y Agrelo se quedó con la etapa regular.

El mendocino no tuvo un buen fin de semana en el trazado Galvez, donde perdió el liderazgo y la Etapa Regular.

La décima fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, dejó emociones fuertes y consecuencias importantes de cara a la Copa de Oro. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó la victoria, mientras que Santero tuvo que abandonar, no sumó puntos y le costó el liderazgo de la etapa regular y lo obligará a empezar la próxima instancia desde atrás.

El piloto mendocino, campeón defensor de la categoría, no tuvo un domingo fácil. Si bien llegaba como puntero del campeonato y con buenas expectativas para sellar su dominio en la fase regular, un incidente en pista lo dejó sin chances de terminar la carrera. A pocas vueltas del final, Santero fue embestido por Sergio Alaux en una maniobra imprudente que dañó su auto, obligándolo a abandonar.

image Los 12 clasificados para disputar la Copa de Oro. Gentileza. Los comisarios deportivos excluyeron a Alaux por maniobra peligrosa, pero el daño ya estaba hecho. Santero no sumó puntos en la final y vio cómo se le escapaba el liderazgo de la Etapa Regular, que quedó en manos de Marcelo Agrelo (Toyota Camry), quien terminó tercero.

El domingo no empezó bien para el mendocino que sufrió un despiste en su serie clasificatoria y abandonó. Tuvo que largar desde el fondo de la grilla, lo que condicionó su participación en la final.

Pese a todo, Santero logró clasificar a la Copa de Oro, aunque ya no contará con el plus que otorga terminar primero en la tabla de la etapa Regular. El mendocino venía siendo uno de los más regulares del año y lideró buena parte del campeonato, pero este abandono lo obliga a reconfigurar su estrategia en las cinco fechas decisivas.