Julian Santero, el elegido por BMW para hacer historia en el Turismo Carretera

El piloto nacido en Guaymallén confirmó que está en negociaciones con la marca alemana para representar oficialmente a BMW en la categoría desde 2026.

El piloto mendocino, que actualmente compite con Ford Mustang, la próxima temporada se subiría a BMW. 

Daniel Caballero / Los Andes
Por Sergio Faria

El piloto mendocino, Julián Santero, actual campeón del Turismo Carretera, está en el centro de las miradas no solo por su presente deportivo, sino también por su posible rol como protagonista de una de las movidas más fuertes en la historia reciente de la categoría: ser el piloto que marque el desembarco de BMW en el TC a partir de 2026.

En medio de rumores que lo vinculaban inicialmente con Mercedes-Benz, el piloto nacido en Guaymallén sorprendió al confirmar que las negociaciones más avanzadas hoy lo tienen como futuro representante de la marca bávara.

“La marca es BMW y la sucursal de Argentina está muy interesada en ingresar al Turismo Carretera, como así también la categoría quiere. Nosotros como conjunto estamos sumamente entusiasmados”, aseguró Santero, durante el histórico evento del TC en las calles de Buenos Aires.

Julián Santero manejará un M4 de la insignia alemana, durante la presentación en el «Oscar y Juan Gálvez»

La noticia marca un giro inesperado en el mercado de pilotos y equipos del automovilismo nacional. Hasta hace poco, todo indicaba que Santero sería parte del desembarco de Mercedes, pero la irrupción de BMW cambió el panorama.

Quizás esto ayudó, obviamente, son dos marcas alemanas que son competencia, y si una de ellas desembarca en el TC, tal vez a la otra le genera interés ir a medirse al mismo lugar. Es como un Ford vs Chevrolet, y creo que está bueno”, señaló Santero al programa Carburando, dejando en claro que su elección también responde a una visión estratégica sobre el impacto que podría tener esta rivalidad alemana en el TC.

El nuevo mapa del Turismo Carretera

El arribo de BMW sería una nueva señal de los momentos de cambio que atraviesan al TC desde la llegada de los autos de nueva generación. Toyota fue la primera terminal en romper con el histórico cuarteto de marcas (Ford, Chevrolet, Dodge y Torino), y ahora, con Mercedes ya confirmada para 2026, BMW se sumaría como la séptima fábrica oficial.

El Ford Mustang con el que el piloto mendocino corre actualmente en el Turismo Carretera.

La expansión no termina ahí. También hay rumores que señalan el interés de Nissan por sumarse a la categoría, lo que profundizaría aún más la transformación de un campeonato que apuesta a modernizarse sin perder su esencia.

En ese contexto, Julián Santero, actual campeón y líder de la "Máxima" (y también del Turismo Nacional) no solo sigue ganando en los circuitos sino que juega un papel clave fuera de ellos, una especie de puente entre ese glorioso pasado del TC y su futuro.

