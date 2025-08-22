Por el VAR y Lobo Medina, a Independiente Rivadavia se le escapó el triunfo con Tigre

Independiente Rivadavia ganaba en Victoria con el gol de Maximiliano Amarfil, pero Tigre le arrebató el triunfo por la acción del VAR, que determinó penal. De esta forma, el elenco de Berti sumó su tercer encuentro consecutivo sin ganar por Liga Profesional y dejó escapar una chance de oro para meterse en zona de Copa Sudamericana.

Con el planteo inicial de cinco defensores en el fondo y tres volantes, Alfredo Berti intentó ganar en solidez defensiva, y apostó a salir rápido con Bonifacio y Gómez. Sin embargo, por momentos pareció que sobraban centrales para marcar a Russo y faltaban mediocampistas para disputarle la posesión al local.

Debido a eso, a la Lepra le costó mucho conectar con Villa y Sartori. Quedaron aislados, luchando en inferioridad numérica. Sin embargo, lo que no llegó a través del juego asociado se destrabó por la siempre importante pelota parada.

Fue a los 27’, cuando en la salida de un córner Luciano Gómez capturó el rebote y sacó un disparo que se le escapó increíblemente a Zenobio . Pero el grito quedó ahogado por Lobo Medina, que lo anuló a instancias del VAR por mano de Costa en la acción previa.

Ese tanto, que no subió al marcador, dio lugar a un pasaje más que positivo para la visita, crecido en intensidad y dispuesto a arrinconar a su rival con centros cruzados. Llegó a tener cuatro córners en igual cantidad de minutos, e hizo méritos para adelantarse.

Tigre recién pudo salir del sofocón en el cierre de la etapa inicial, también a través de una pelota parada. En este caso, el cabezazo de Cardona encontró la excelente respuesta de Centurión. El 1 también descolgó un centro venenoso de Saralegui. Así se fueron al descanso.

La segunda mitad comenzó con el dueño de casa mejor plantado. Recuperó esa versión protagonista de los primeros instantes, y se arrimó al gol con disparos de media distancia, aunque le faltó puntería.

Primero se lo perdió Oviedo con un intento débil a las manos de Centurión, luego Saralegui le pegó desviado, y Santiago González hizo lo propio al llegar por sorpresa en un lateral que Tigre sacó rápido y disparar afuera.

Golazo de Amarfil para el 1 a 0 Azul:

Independiente pudo golpear sobre los 25’, aprovechando una vez más la vía aérea. Villa metió el tiro libre a los dominios de Zenobio, Leonard Costa la bajó con la nuca, y Amarfil reventó el arco para no dejar dudas y adelantar al Azul.

Después del tanto la visita se abroqueló para cuidar la ventaja, y aguantó los embates del equipo de Dabove, que se quedó sin ideas para arrimar peligro y se apagó. Hasta tuvo la oportunidad de marcar el segundo tanto, pero el disparo de Sebastián Villa se fue por muy poco.

Insólito penal en contra de Independiente:

En el cierre Tigre el VAR volvió a ser protagonista, cuando el árbitro Lobo Medina cobró penal de Ortega sobre Saralegui, a pesar de que el defensor Leproso fue el que recibió el contacto del delantero. Poco le importó a Braian Martínez ,que se encargó de cobrarlo, y estampar el empate.

En la próxima fecha, el elenco del Parque tendrá que recibir en el estadio Bautista Gargantini a Argentinos Juniors el sábado desde las 17 horas. Tigre, por su parte, visitará a Banfield el viernes a las 19 horas.

Formaciones de Tigre - Independiente Rivadavia:

Tigre (1): Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Santiago González, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia (1): Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villlalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Nicolás Retamar; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nazareno Arasa

Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)

Goles: ST: 26'Maximiliano Amarfil (I), 55' Braian Martínez (T)

Cambios: ST: 22' Mauricio Cardillo y Matías Fernández x Bonifacio y Retamar (I), 23' Braian Martínez y David Romero x Cabrera y Oviedo (T), 26' Thomas Ortega y Diego Tonetto x Sartori y Gómez (I), 36' Julián López x González (T), 43' Leonel Bucca x Amarfil (I)

