La Aprevide suspendió el partido entre Independiente y Platense por el torneo Clausura

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ordenó este jueves la suspensión del partido entre Independiente y Platense , correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro debía jugarse el domingo 24 de agosto a las 20:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, pero por el momento quedó sin nueva fecha confirmada.

La Aprevide informó que la medida responde a una resolución judicial y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos deportivos. Para ello, el organismo dispuso la creación de una Comisión Técnica Evaluadora, que estará integrada por personal de Aprevide, Policía de la Provincia de Buenos Aires, representantes del Club Atlético Independiente, autoridades de la AFA y, en caso de partidos internacionales, personal de la Conmebol .

Este equipo tendrá la misión de coordinar acciones para prevenir hechos de violencia en futuros encuentros.

Además, se estableció un plazo de 72 horas hábiles para la conformación de dicha comisión , y se deberá informar a la Justicia los resultados de la primera reunión, detallando acuerdos, medidas a implementar y metodología de trabajo.

¿Cuándo se jugará el partido suspendido?

Por ahora, no hay una fecha definida para la reprogramación del partido entre Independiente y Platense. La Aprevide pidió a la Liga Profesional que reprograme el encuentro, considerando que no hay tiempo suficiente para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en la resolución.

¿Qué dice la resolución de la Aprevide?

En el comunicado oficial, publicado este jueves, se detallan cinco artículos clave que establecen los pasos a seguir. Entre ellos: La formación inmediata de la comisión técnica (Artículo 1); la obligación de notificar a los órganos judiciales y entidades involucradas (Artículo 2); y el pedido formal de reprogramación a la Liga Profesional (Artículo 4).

La notificación fue enviada a Independiente, AFA, Conmebol, y a la estación de Policía interviniente, y será publicada oficialmente en el Boletín Informativo y en el sistema SINDMA.