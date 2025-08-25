Godoy Cruz recibe a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha: hora, TV y formaciones

El Tomba buscará este lunes su primer triunfo en el torneo Clausura cuando enfrente al Fortín en el estadio Feliciano Gambarte. Los dirigidos por Walter Ribonetto necesitan sumar para escapar de la zona de descenso.

Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo.

Con el objetivo de sumar y cortar la mala racha, Godoy Cruz recibirá este lunes desde las 17, a Vélez Sársfield en el estadio Feliciano Gambarte, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Tomba y el Fortín protagonizarán un duelo clave en la lucha por alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, la mayor urgencia la tiene el equipo mendocino, que llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas y quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Desde la llegada de Walter Ribonetto, el Expreso aún no ha logrado ganar. Este lunes será su cuarto partido como local en el Gambarte desde la reinauguración del estadio, donde todavía no ha podido festejar junto a su gente.

image Los convocados por Ribonetto. @ClubGodoyCruz En lo que va del torneo, Godoy Cruz acumula tres empates y dos derrotas consecutivas, la más reciente ante River en el Monumental por 4 a 2. Con solo 3 puntos en la Zona B y 20 en la tabla general, el equipo se encuentra a tan solo dos unidades de Talleres y Aldosivi, hoy en zona de descenso, por lo que no tiene margen de error.

Por su parte, Vélez llega en un gran momento, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza, y viene de ganarle a Independiente por el torneo local. Bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto, el Fortín se metió entre los primeros puestos de su zona. Aunque en la tabla anual, apenas supera al Tomba por dos puntos.