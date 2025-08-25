25 de agosto de 2025 - 02:01

Godoy Cruz recibe a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha: hora, TV y formaciones

El Tomba buscará este lunes su primer triunfo en el torneo Clausura cuando enfrente al Fortín en el estadio Feliciano Gambarte. Los dirigidos por Walter Ribonetto necesitan sumar para escapar de la zona de descenso.

Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo.

Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo.

Foto:

@ClubGodoyCruz
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Con el objetivo de sumar y cortar la mala racha, Godoy Cruz recibirá este lunes desde las 17, a Vélez Sársfield en el estadio Feliciano Gambarte, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Leé además

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera. 

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca venció a Banfield

Por Juan Azor
El mendocino no tuvo un buen fin de semana en el trazado Galvez, donde perdió el liderazgo y la Etapa Regular.

Turismo Carretera: Julián Santero y un fin de semana para el olvido

Por Sergio Faria

El Tomba y el Fortín protagonizarán un duelo clave en la lucha por alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, la mayor urgencia la tiene el equipo mendocino, que llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas y quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Desde la llegada de Walter Ribonetto, el Expreso aún no ha logrado ganar. Este lunes será su cuarto partido como local en el Gambarte desde la reinauguración del estadio, donde todavía no ha podido festejar junto a su gente.

image
Los convocados por Ribonetto.

Los convocados por Ribonetto.

En lo que va del torneo, Godoy Cruz acumula tres empates y dos derrotas consecutivas, la más reciente ante River en el Monumental por 4 a 2. Con solo 3 puntos en la Zona B y 20 en la tabla general, el equipo se encuentra a tan solo dos unidades de Talleres y Aldosivi, hoy en zona de descenso, por lo que no tiene margen de error.

Por su parte, Vélez llega en un gran momento, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza, y viene de ganarle a Independiente por el torneo local. Bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto, el Fortín se metió entre los primeros puestos de su zona. Aunque en la tabla anual, apenas supera al Tomba por dos puntos.

Para este compromiso, Ribonetto no contará con el defensor Federico Rasmussen, pero podría darse el debut de Maximiliano Porcel, ex jugador de Vélez. De no mediar sorpresas, el DT repetiría el once que disputó el último encuentro por Copa Sudamericana.

Historial reciente

En el último enfrentamiento entre ambos, Godoy Cruz se impuso 2 a 0 en Liniers. A lo largo de la historia en Primera División se enfrentaron 30 veces, con 8 triunfos del conjunto mendocino, 13 derrotas y 9 empates.

Las probables formaciones Godoy Cruz vs Vélez

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli; Vicente Poggi; Santino Andino, Indio Fernández, Pol Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Las probables formaciones Godoy Cruz vs Vélez

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto,

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Juan Pafundi

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador celebró la victoria en la Bombonera y llenó de elogios a sus jugadores. 

Russo celebró el triunfo de Boca y elogió a Leandro Paredes por su liderazgo y jerarquía

Por Redacción Deportes
Un hombre fue detenido tras ser denunciado por su expareja. (Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti)

Godoy Cruz: fue denunciado por su expareja mientras la agredía y lo detuvieron cuando intentaba escapar

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz: los daños fueron totales

Por Redacción Policiales
francos abre un nuevo local: donde comer las empanadas mas grandes de mendoza

Francos abre un nuevo local: dónde comer las empanadas más grandes de Mendoza

Por Redacción