Godoy Cruz: fue denunciado por su expareja mientras la agredía y lo detuvieron cuando intentaba escapar

Ocurrió en la vía pública. El sujeto amenazó a la denunciante y también al personal policial presente, luego huyó pero terminó chocando su vehículo con un poste de luz.

La Policía de Mendoza fue alertada esta tarde sobre un caso de violencia de género en Godoy Cruz. El aviso lo dio la víctima, a través de la línea de Emergencias, al notificar que la expareja la estaba golpeando en la vía pública.

Personal policial arribó al lugar cerca de las 17 y dialogó con la mujer, quien manifestó que el sujeto que la agredía habría salido del penal a fines de junio. Además detalló que en varias oportunidades la agredió físicamente.

En ese momento, se hizo presente el hombre (A. G. P. de 39 años) realizando gestos y amenazas hacia la denunciante y a los efectivos. Acto seguido, el sujeto se dio a la fuga en un vehículo Ford Escort.

Tras hacer caso omiso a las balizas y sirenas de la movilidad policial, el hombre perdió el dominio de su vehículo a los pocos metros de su escape. Como consecuencia terminó chocando contra un poste de luz, en la intersección de Calle Santander y Zaragoza del mencionado departamento.