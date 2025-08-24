Ciudad: desmantelaron una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones

En el procedimiento se secuestraron unos 70 equipos informáticos. Detuvieron a una mujer implicada en el esquema fraudulento.

La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones.

La Policía de Mendoza desactivó una empresa dedicada a la venta de computadoras e insumos importados. Según reportaron las autoridades, había montado un sistema de fraude para apropiarse del dinero de sus clientes.

El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Económicos. La pesquisa determinó que el esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año, afectando a unas 70 personas y generando un perjuicio patrimonial superior a 14 millones de pesos.

La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones. Prensa Gobierno de Mendoza La medida judicial se llevó a cabo en el local comercial ubicado en Ciudad de Mendoza. Bajo las directivas de la fiscal de Instrucción 19, Mariana Pedot, los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM.