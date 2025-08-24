24 de agosto de 2025 - 20:16

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca venció a Banfield

Los delanteros uruguayos fueron determinantes para el triunfo de Boca ante Banfield, 2-0. Así, se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera.&nbsp;

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera. 

Por Juan Azor

Boca Juniors venció 2-0 a Banfield, en partido disputado y con situaciones sobre ambos arcos, donde Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los goleadores en la noche de La Bombonera. Como corolario a este triunfo, el Xeneize volvió a zona de Copa Libertadores 2026. Además, se trató del primer triunfo de Miguel Ángel Russo desde su vuelta a la Ribera.

En el arranque, fue el local el que impuso condiciones sobre cómo y dónde jugar el partido. Boca entendió que era una oportunidad única para recuperar el terreno perdido y decidió jugar en campo rival, con Paredes como eje de circulación y apostando a darle buen recorrido al balón. La primera chance llegó desde un remate de Blanco que Sanguinetti envió al córner con mucho esfuerzo. Fue un aviso de la buena actuación que tendría el arquero visitante.

El Xeneize fue más que Banfield y, pasado el cuarto de hora, se lo veía decidido desde acciones de balón parado, aunque no consiguió precisión para abrir el marcador. Mientras, el Taladro busca complicar con lanzamientos cruzados, a espaldas de los laterales locales. Sin embargo, el partido no se terminaba de armar.

Boca
Leandro Paredes fue clave para el buen rendimiento de Boca en el primer tiempo. En el complemento, mostró personalidad.

Sobre los 26', Boca armó la mejor jugada del partido hasta ese momento: Cavani pivoteó y Paredes le dio de primera. Otra vez apareció la figura de Sanguinetti. Y de inmediato fue Pellegrino quien provocó otra buena atajada del "1" visitante con un fortísimo cabezazo. Boca era más, pero seguía sin poder romper el cero.

El elenco de Russo volvió a tener otra chance clarísima: Merentiel llegó mano a mano con Sanguinetti, eligió eludirlo y se encontró con Maldonado en la línea, para despejar el remate del uruguayo. El rebote le quedó al delantero, quien lanzó el balón demasiado ancho. Fue la última del primer tiempo. Sin merecerlo, Boca se fue al vestuario igualando sin goles ante Banfield.

Sin embargo, y tras una serie de intentos fallidos, Boca abrió el marcador a los 9 minutos del complemento. Fue Merentiel quien cortó la racha sin goles y decretó la apertura del marcador, tras una buena acción colectiva del local, cargada de polémica por la protesta por una supuesta falta del delantero.

Tras el gol, Boca perdió su brújula. Banfield, con mucho amor propio, lo complicó y le generó claras situaciones como para igualar. Apenas la fortuna, esa que no le hizo guiño alguno en otros partidos, lo salvó del empate. Russo movió el banco en busca de respuesta, pero el encuentro ya estaba propuesta de ida y vuelta, y el Xeneize sufría. Sin embargo, Edinson Cavani rompió el maleficio y volvió a convertir un gol con la camiseta de Boca. Fue cuando aprovechó un rebote en el travesaño para convertir con el arco vacío.

Fue el final para un partido donde mucho le costó a Boca imponerse en el marcador, más allá del buen primer tiempo. Sin embargo, el Xeneize empieza a mostrar que el equipo va encontrando algunos de sus mejores intérpretes.

Minuto a minuto y estadísticas:

