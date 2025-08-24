Con goles de Merentiel y Cavani, Boca venció a Banfield

Los delanteros uruguayos fueron determinantes para el triunfo de Boca ante Banfield, 2-0. Así, se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors venció 2-0 a Banfield, en partido disputado y con situaciones sobre ambos arcos, donde Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los goleadores en la noche de La Bombonera. Como corolario a este triunfo, el Xeneize volvió a zona de Copa Libertadores 2026. Además, se trató del primer triunfo de Miguel Ángel Russo desde su vuelta a la Ribera.

En el arranque, fue el local el que impuso condiciones sobre cómo y dónde jugar el partido. Boca entendió que era una oportunidad única para recuperar el terreno perdido y decidió jugar en campo rival, con Paredes como eje de circulación y apostando a darle buen recorrido al balón. La primera chance llegó desde un remate de Blanco que Sanguinetti envió al córner con mucho esfuerzo. Fue un aviso de la buena actuación que tendría el arquero visitante.

El Xeneize fue más que Banfield y, pasado el cuarto de hora, se lo veía decidido desde acciones de balón parado, aunque no consiguió precisión para abrir el marcador. Mientras, el Taladro busca complicar con lanzamientos cruzados, a espaldas de los laterales locales. Sin embargo, el partido no se terminaba de armar.

Boca Leandro Paredes fue clave para el buen rendimiento de Boca en el primer tiempo. En el complemento, mostró personalidad. Gentileza Sobre los 26', Boca armó la mejor jugada del partido hasta ese momento: Cavani pivoteó y Paredes le dio de primera. Otra vez apareció la figura de Sanguinetti. Y de inmediato fue Pellegrino quien provocó otra buena atajada del "1" visitante con un fortísimo cabezazo. Boca era más, pero seguía sin poder romper el cero.

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CPxgRlAYew — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025 El elenco de Russo volvió a tener otra chance clarísima: Merentiel llegó mano a mano con Sanguinetti, eligió eludirlo y se encontró con Maldonado en la línea, para despejar el remate del uruguayo. El rebote le quedó al delantero, quien lanzó el balón demasiado ancho. Fue la última del primer tiempo. Sin merecerlo, Boca se fue al vestuario igualando sin goles ante Banfield.