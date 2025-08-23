Miguel Angel Russo dio la lista de convocados de Boca: sorpresas y ausencias

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, confirmó a los jugadores que serán parte del duelo ante Banfield este domingo, por la Liga Profesional.

Con la tranquilidad que le trajo haber cortado la racha negativa sin triunfos, el entrenador de Boca Juniors Miguel Angel Russo confirmó a los 24 futbolistas convocados para el duelo frente a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En la lista que dio a conocer el DT hay lugar para las sorpresas, como la ausencia de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido.

Leandro Paredes Leandro Paredes seguirá siendo titular en Boca Marcelo Álvarez / Los Andes Según trascendió, mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos, quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido anterior ante Independiente Rivadavia son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco lo harán contra Banfield.

Además, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior y ahora no estarán por cuestiones físicas.