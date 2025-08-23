23 de agosto de 2025 - 17:10

Miguel Angel Russo dio la lista de convocados de Boca: sorpresas y ausencias

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, confirmó a los jugadores que serán parte del duelo ante Banfield este domingo, por la Liga Profesional.

Boca Juniors se apresta a enfrentarse con Banfield

Por Redacción Deportes

Con la tranquilidad que le trajo haber cortado la racha negativa sin triunfos, el entrenador de Boca Juniors Miguel Angel Russo confirmó a los 24 futbolistas convocados para el duelo frente a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Según trascendió, mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos, quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Además, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior y ahora no estarán por cuestiones físicas.

Por último, Russo mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco de Boca Juniors, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

La lista de convocados de Boca Juniors vs Banfield:

image

La posible formación de Russo ante el Taladro:

A partir de lo que el director técnico probó en la semana, se especula con una formación 4-4-2 clásica, con Paredes y Battaglia en el eje de la mitad del terreno, y la dupla uruguaya entre Merentiel y Cavani arriba. Los once, serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia,Alan Aguirre,Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

