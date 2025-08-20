Quién es el jugador de Boca que conquistó el corazón de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

20 de agosto de 2025 - 14:56

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Pepe Ochoa sorprendió anoche en LAM con un nuevo enigmático que rápidamente se convirtió en noticia. El panelista reveló que la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, estaría comenzando un romance con el jugador de Boca, Nicolás Figal. La información provocó revuelo en el programa y en redes sociales, donde el nombre de la diva volvió a ser tendencia.

El panelista, que reemplaza a Ángel de Brito durante sus vacaciones, dio pistas antes de confirmar los protagonistas de la historia. “Ella, famosa. Él, famoso”, lanzó para abrir el juego. Luego agregó: “Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo. No es mediática, pero no la conocemos por su talento". lanzó.

"Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia. Él, tope de gama, jugador de fútbol. Ella, modelo”. Tras la intriga inicial, el panelista no demoró en dar los nombres: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez ”.

Lucía Celasco nieta de Susana Giménez

Cómo nació el romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal

Según contó, los rumores comenzaron a circular hace dos o tres meses. “Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”, explicó.

Con detalles puntuales, describió cómo se dejaron ver en público: “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”.

897278-figal-instagram.jpg
El defensor, Nicol&aacute;s Figal.

El defensor, Nicolás Figal.

La revelación no pasó inadvertida entre las angelitas, que reaccionaron con sorpresa y bromas sobre la situación. La figura de Susana Giménez, una de las personalidades más fuertes del espectáculo argentino, sumó condimento al rumor que promete instalarse en la agenda mediática.

Fuentes consultadas aseguraron que, si bien la pareja se sigue en redes sociales, todavía no hubo intercambio de “me gusta” en sus publicaciones. Ese detalle no frenó las versiones sobre el incipiente vínculo que, de confirmarse, unirá a la heredera de una de las divas más influyentes con uno de los futbolistas de mayor proyección.

La fatídica expulsión de Nicolás Figal en l empate 2-2 de Boca ante Benfica
Nicol&aacute;s Figal&nbsp;

Nicolás Figal

