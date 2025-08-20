Quién es el jugador de Boca que conquistó el corazón de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

En LAM revelaron quién es el famoso futbolista que está en pareja con la nieta de la diva de la televisión.

Pepe Ochoa sorprendió anoche en LAM con un nuevo enigmático que rápidamente se convirtió en noticia. El panelista reveló que la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, estaría comenzando un romance con el jugador de Boca, Nicolás Figal. La información provocó revuelo en el programa y en redes sociales, donde el nombre de la diva volvió a ser tendencia.

El panelista, que reemplaza a Ángel de Brito durante sus vacaciones, dio pistas antes de confirmar los protagonistas de la historia. “Ella, famosa. Él, famoso”, lanzó para abrir el juego. Luego agregó: “Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo. No es mediática, pero no la conocemos por su talento". lanzó.

"Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia. Él, tope de gama, jugador de fútbol. Ella, modelo”. Tras la intriga inicial, el panelista no demoró en dar los nombres: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez ”.

Lucía Celasco nieta de Susana Giménez Cómo nació el romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal Según contó, los rumores comenzaron a circular hace dos o tres meses. “Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”, explicó.

Con detalles puntuales, describió cómo se dejaron ver en público: “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”.