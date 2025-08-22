22 de agosto de 2025 - 19:27

Marcos Rojo sobre los motivos de su salida de Boca: " Ni yo sé todavía"

El zaguero de Racing Club, Marcos Rojo, no ocultó su bronca por su partida de Boca Juniors. Además, desligó a Riquelme

Marcos Rojo volvió a hablar de Boca Juniors

El actual defensor de Racing Club, Marcos Rojo, brindó detalles exclusivos tras su controversial salida de Boca Juniors, y dejó en claro que no hubo motivos claros, pero si discusiones, y cosas que no le gustaron.

Luego de lo que fue su polémica salida de Boca envuelto en acusaciones de indisciplina y bajos rendimientos, el experimentado zaguero central se refirió a su ida del club y a su relación con el presidente Juan Román Riquelme: “Lo crucé, me acerqué, le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no. Que si él tenía algún problema me lo iba a decir. Quedamos muy bien. Él me dijo que no había problemas, seguimos para adelante".

En su crónica de la situación que atravesó, el futbolista continuó: "Llegó Miguel. Viajamos a Estados Unidos, me preparé para el primer partido y dos días antes llegó Ayrton (Costa) y Russo me comunica que no iba a jugar, que no me iba a tener en cuenta, que iba a ser suplente”, lanzó.

Marcos Rojo no encontró razones para su partida de Boca:

En relación a lo que provocó su salida, Rojo aseguró no saberlo con exactitud.“¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía. Empezó todo en el partido con Independiente, que me sentí mal y se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día me presenté y entrené, Herrón me sacó y empezó todo el quilombo. De un día para el otro era el culpable de la eliminación. Dijeron que me había ido a Paraguay al cumpleaños del Pipa Benedetto. Duele porque tengo hijas y la más grande lee y mira. Por ese lado me jodía, me hicieron cargo de algo que no había hecho” agregó.

Además, el defensor confesó que tuvo una discusión con el entrenador interino Mariano Herrón: “¿Si me peleé con él? Discutimos, pero cosas de fútbol, nada más. Nada extra futbolístico. No sé si Román ahí se puso del lado de Herrón, yo hablé cuando nos dieron unos días libres antes de la preparación para el Mundial de Clubes. Se decía que yo estaba peleado con todos y que estaba afuera del Mundial de Clubes. Yo volví a prepararme para jugarlo porque venía haciéndolo en el torneo”.

La nueva etapa en Racing, y el llamado a Tapia:

Por último, Rojo se refirió a su llegada a Racing, equipo en el que solo puede jugar por Copa Libertadores debido a que llegó libre de Boca luego del 25 de julio: “Yo estaba al tanto de que no iba a poder jugar el torneo. Era solo la Copa. Decidí arriesgar igual, a que sea el cruce con Peñarol o la fase que nos toque en Copa Argentina. Era eso o entrenar solo en Boca y no quería. A esta altura de mi carrera, no lo pensé ni un minuto", contó.

Al conocerse la noticia de que sólo podía jugar en el plano local, Rojo confesó haber llamado al presidente de la AFA para que lo ayude. "Después de la firma, no sé si fue real el llamado para que vuelva a Boca a rescindir, no estuve al tanto. ¿Si llamé a alguien? Metí llamado, olvídate, intenté todo. Le pregunté (al Chiqui Tapia) si se podía hacer algo, pero no se pudo. Las reglas están claras y no se pudo", confesó.

