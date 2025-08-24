24 de agosto de 2025 - 14:20

Municipalidad de Maipú gritó campeón en una final electrizante del Apertura femenino de handball

Las maipucinas se impusieron a UNCuyo en un duelo vibrante y que necesitó tiempo suplementario para definir al campeón, en un cierre muy ajustado.

Municipalidad de Maipú se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga de Honor femenina de handball.

Municipalidad de Maipú se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga de Honor femenina de handball.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El último festejo del Torneo Apertura de la Liga de Honor femenina de handball fue para las chicas de Municipalidad de Maipú, que se consagraron campeonas tras vencer a la UNCuyo por 27 a 26 en un verdadero partidazo.

Leé además

En la última jugada del partido al Lobo se quedó con las manos vacías, tras dominar ampliamente el partido. 

Primera Nacional: Central Norte sorprendió a Gimnasia sobre la hora y cortó su racha ganadora

Por Sergio Faria
El piloto mostró imágenes de su estadía en Formentera, en pleno mar Mediterráneo.

El exigente entrenamiento de Franco Colapinto en pleno receso de la Fórmula 1

Por Sergio Faria

El encuentro, disputado en el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui ante más de 1.000 personas, necesitó de tiempo suplementario para definirse, luego de que los 60 minutos reglamentarios terminaran igualados en 23 (con un 14 a 12 a favor de Maipú en el primer tiempo).

La final fue emocionante de principio a fin, con ambos equipos manteniéndose parejos en el marcador. La diferencia recién se dio en el segundo tiempo del alargue, cuando las locales lograron sacar dos goles de ventaja, una distancia que la "U" ya no pudo remontar.

Las máximas anotadoras del equipo campeón fueron Agustina Pfoh, Luciana Zafarana y Sofía Manzano, con 6 goles cada una. También convirtieron Julieta Peletay (3), Romina Díaz (2), Noelia Manzano (2) y Giuliana Zafarana (2). Completaron el plantel: Candela Fara, Jimena Bordón, Guadalupe Olivares, Josefina López, Amparo Benito, Camila García, Lucía Romero, Lucía Rejón y Estefanía Montiel. El equipo fue dirigido por Gaspar Pona, acompañado por Gustavo Latuff y Miguel Jouas.

Por el lado de UNCuyo, se destacó la velocidad y efectividad de Luciana Bustos, quien anotó 9 goles. La siguieron Giselle Muñoz (6), Lilian Hernández (4), Julieta Citro (3), Yasmin Márquez (2), Clara Bellido (1) y Azul Rodríguez (1). También participaron Micaela Marsonet, Martina Kristich, Trinidad Kriatich, Maia López, Fernanda Blanco, Yazmin Ferri, Ximena Arancibia, Marina Morán y Antonella Chiconi. El cuerpo técnico estuvo integrado por Ana Alonso, Hebe Caballero, Lautaro Herrera y Bruno Valpreda.

Con esta victoria, Maipú cierra un torneo notable y se quedó con el primer título del semestre en el que demostró un gran juego y trabajo colectivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emocionante definición en el Moto3: Valentín Perrone rozó la gloria en Hungría.

Emocionante definición en el Moto3: Valentín Perrone rozó la gloria en Hungría

Por Redacción Deportes
agenda cultural en maipu: pena, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Agenda cultural en Maipú: Peña, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Por Redacción
maipu celebrara el ?dia del padre mendocino? con una pena sanmartiniana

Maipú celebrará el “Día del Padre Mendocino” con una Peña Sanmartiniana

Por Redacción
maipu: mas de 35 mil personas disfrutaron del dia de la ninez en el parque metropolitano

Maipú: más de 35 mil personas disfrutaron del Día de la Niñez en el Parque Metropolitano

Por Redacción