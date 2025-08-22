Agenda cultural en Maipú: Peña, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Maipú ofrece una atractiva agenda cultural en la que la celebración por el Día del Padre Mendocino tomará protagonismo con una Peña Sanmartiniana en la histórica Casa de las Bóvedas, donde habrá música cuyana, ballet folclórico y gastronomía típica.

Para los amantes de la pantalla grande, el Cine Imperial estrena dos propuestas: la aclamada “Tesis sobre una domesticación”, basada en la novela de Camila Sosa Villada , y la divertida animación “Los Tipos Malos 2”.

El cierre de humor estará a cargo del exitoso show “Monólogos Heróicos” , donde los superhéroes más famosos bajan del cómic para hacer stand up en el Imperial de Maipú.

A continuación, todos los detalles para organizarse con tiempo:

El próximo 24 de agosto , la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín .

Lugar: Ruta Provincial 50, kilómetro 110, Rodeo del Medio

Horario: Domingo 24 de agosto, de 11 a 15 hs

La peña contará con una variada propuesta cultural y gastronómica: música cuyana en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y el tradicional locro que acompañará la jornada.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 09.06.24 (1)

Cine para toda la familia

El Cine Imperial lanza dos grandes estrenos para todo público. Entradas disponibles en munimaipu.boleteriadigital.com.ar o en la boletería del cine.

Tesis sobre una domesticación – Cine INCAA – $2600

Basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, narra la historia de una actriz trans, su esposo y su hijo adoptivo, quienes buscan aceptación como familia. Un viaje al pueblo natal de la actriz y la aparición de un hombre de su pasado pondrán en riesgo esa estabilidad.

Jueves 21 – 21.30 hs

Viernes 22 – 18 hs

Sábado 23 – 18 hs

Los Tipos Malos 2 – $6000

En esta nueva entrega de DreamWorks Animation, los Tipos Malos deberán enfrentarse a un escuadrón de delincuentes exclusivamente femenino.

Jueves 21 – 19 hs

Viernes 22 – 15.30 hs

Sábado 23 – 15.30 hs

Martes 26 – 19 hs

Miércoles 27 – 19 hs

Stand Up: Monólogos Heróicos

Monólogos Heróicos es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer stand up.

Lugar: Cine Imperial

Horario: Viernes 22 – 21.30 hs

De la mano de Rodrigo Casavalle, el espectáculo repasa con humor:

la relación tóxica de Batman y Robin,

Superman y una historia de crianza en San Juan,

Spiderman y sus estafas piramidales,

Flash con negocios de importación,

y hasta Mickey luchando por sus aportes jubilatorios.

Entradas disponibles en www.entradaweb.com.ar