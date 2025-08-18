Maipú: más de 35 mil personas disfrutaron del Día de la Niñez en el Parque Metropolitano

El gran festejo reunió a familias de todo el departamento con shows, juegos, sorteos y actividades gratuitas. Durante agosto se desarrollarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos.

El Parque Metropolitano se convirtió en el epicentro de la alegría con el gran festejo del Mes de la Niñez, que reunió a más de 35 mil personas en una jornada colmada de actividades para toda la familia.

Niñas, niños y adultos disfrutaron de espectáculos artísticos, shows en vivo, juegos, sorteos y un amplio patio de comidas acompañado por artesanos locales. Las estaciones recreativas y las propuestas pensadas para los más pequeños le dieron un marco único a la celebración, que se vivió en un clima de comunidad y encuentro.

“Queremos que cada niña y niño de Maipú tenga su festejo. Por eso organizamos esta gran celebración y acompañaremos durante todo el mes los eventos que se realizarán en cada rincón del departamento”, destacó el intendente Matías Stevanato.

Este gran evento fue el punto de partida de una agenda cargada de festejos: durante todo el mes se realizarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos de Maipú, donde la Municipalidad será parte y acompañará las celebraciones para que todos los niños y niñas del departamento puedan festejar y disfrutar del Mes de la Niñez.

El próximo fin de semana, las celebraciones se trasladarán a la zona este, con festejos el sábado 23 en la plaza de Fray Luis Beltrán y Pedregal (Variante y Maíz Auxiliadora) a partir de las 14:30, y el domingo 24 en el Playón del SUM del Barrio Jardín y el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas” de San Roque, también a partir de las 14:30.