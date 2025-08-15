La Ciudad celebró la presentación del libro "San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo" de Gustavo Capone

El intendente Ulpiano Suarez acompañó la presentación con la lectura del prólogo que escribió para la obra, destacando el profundo vínculo de San Martín con la capital mendocina y su legado como ejemplo de liderazgo y compromiso comunitario.

Este jueves, en el Teatro Quintanilla, la Ciudad de Mendoza fue escenario de un emotivo homenaje a José de San Martín, con la presentación del libro “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo”, del historiador Gustavo Capone. El evento contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez, quien compartió algunas palabras del prólogo que escribió para la obra y destacó el papel clave de la capital mendocina en la vida y la gesta libertadora del General. Esta propuesta forma parte de las actividades de Ciudad Sanmartiniana, cuya agenda continuará esta sábado con la reapertura del Museo del Área Fundacional.

La jornada comenzó con una recepción en el hall del teatro, donde el público fue recibido por una ambientación de época y una puesta que recreaba escenas cotidianas del campo de instrucción sanmartiniano. Este viaje en el tiempo dio paso al ingreso a sala y a la proyección de un video, antes de que el jefe comunal tomara la palabra.

En su intervención, Suarez definió el libro como “una invitación a caminar nuestra Ciudad de la mano de un vecino ilustre, nada menos que el libertador de América”, subrayando que la obra “nos devuelve al San Martín humano, que vivía, trabajaba y soñaba desde Mendoza”.

Asimismo, sobre el final de sus palabras destacó con profunda emoción: “Recordamos que San Martín fue nuestro vecino, entendemos que la grandeza no siempre viene desde lejos, muchas veces nace en la puerta de nuestra casa y que así como se atrevió a soñar un continente libre todos nosotros tenemos el deber y el privilegio de seguir soñando y sobre todo de seguir haciendo. Creo que ese es el mejor homenaje que podemos rendirle, transformar nuestra ciudad y nuestra provincia todos los días con la misma pasión y el mismo coraje con el que él cambió la historia. Muchísimas gracias”.

Tras la lectura del prólogo, Capone dialogó con el conductor invitado, Julián Imazio, repasando anécdotas y aspectos poco conocidos del paso de San Martín por Mendoza. “Gracias a la Municipalidad, a su gente que me hicieron transitar por los pasillos para darle forma a este libro. Y, por sobre todas las cosas, muchas gracias al Intendente Ulpiano Suarez. Me parece importante la ponderación y la potenciación de las instancias editoriales desde nuestras gestiones públicas, esto de apostar por la lectura y generar inmortalizaciones. Quien siembra un libro trasciende gestiones, trasciende personas, trasciende montañas para poner una figura imaginaria”, sostuvo Gustavo en el comienzo de su participación.