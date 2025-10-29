Guaymallén, protagonista en la creación del primer Clúster Minero Energético de Cuyo

El departamento se consolida como polo industrial y de servicios, aportando su base productiva y tecnológica a una alianza histórica entre el Estado, la academia y el sector privado.

En el marco de la feria internacional Argentina Mining 2025, se firmó el compromiso para la creación del primer Clúster Minero Energético de Mendoza (CMEM), una alianza estratégica que redefine la relación entre minería, energía y desarrollo territorial.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y el presidente de ASINMET, Fabián Solís, junto a representantes de más de 30 empresas proveedoras de servicios industriales y energéticos.

Se trata de un hito regional sin precedentes, que posiciona a Mendoza como la primera provincia de Cuyo en implementar un esquema de planificación, cooperación y gobernanza participativa entre el Estado, la academia y el sector privado.

Guaymallén: motor industrial y de servicios El protagonismo de Guaymallén dentro del CMEM se explica por su rol estratégico en la estructura productiva de la provincia. El departamento concentra la mayor cantidad de empresas metalmecánicas y de servicios industriales, consideradas la columna vertebral de la cadena de valor minera y energética.

“El mayor beneficio para Guaymallén no está en las regalías, sino en el derrame económico y laboral que la minería puede generar. Este Clúster nos permite organizar esa fuerza productiva y prepararnos para responder con eficiencia y calidad”, destacó el intendente Marcos Calvente.