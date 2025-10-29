29 de octubre de 2025 - 21:51

Guaymallén, protagonista en la creación del primer Clúster Minero Energético de Cuyo

El departamento se consolida como polo industrial y de servicios, aportando su base productiva y tecnológica a una alianza histórica entre el Estado, la academia y el sector privado.

WhatsApp-Image-2025-10-29-at-12.51.01
Por Redacción Agroindustria

En el marco de la feria internacional Argentina Mining 2025, se firmó el compromiso para la creación del primer Clúster Minero Energético de Mendoza (CMEM), una alianza estratégica que redefine la relación entre minería, energía y desarrollo territorial.

Leé además

guaymallen vuelve a celebrar las tradicionales verbenas espanolas

Guaymallén vuelve a celebrar las tradicionales Verbenas Españolas

Por Redacción
argentina mining cuyo: ulpiano suarez y alfredo cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para mendoza

Argentina Mining Cuyo: Ulpiano Suarez y Alfredo Cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para Mendoza

Por Redacción

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y el presidente de ASINMET, Fabián Solís, junto a representantes de más de 30 empresas proveedoras de servicios industriales y energéticos.

Se trata de un hito regional sin precedentes, que posiciona a Mendoza como la primera provincia de Cuyo en implementar un esquema de planificación, cooperación y gobernanza participativa entre el Estado, la academia y el sector privado.

“El mayor beneficio para Guaymallén no está en las regalías, sino en el derrame económico y laboral que la minería puede generar. Este Clúster nos permite organizar esa fuerza productiva y prepararnos para responder con eficiencia y calidad”, destacó el intendente Marcos Calvente.

El jefe comunal subrayó además:

“Guaymallén aporta la base productiva sobre la cual se sostiene este Clúster. Aquí están las empresas, los talleres y el conocimiento que hacen posible una minería y una energía confiables, eficientes y sostenibles.”

Un Clúster con visión de futuro

El Clúster Minero Energético de Mendoza tiene como objetivos principales:

  • Fortalecer la competitividad de las pymes proveedoras, impulsando procesos de certificación, innovación y cumplimiento de estándares internacionales.

  • Generar empleo de calidad y valor agregado territorial, promoviendo la internacionalización de las empresas locales.

  • Sustituir importaciones y ampliar mercados, incrementando la participación de la producción mendocina.

  • Integrar la sostenibilidad como principio rector, equilibrando las dimensiones social, ambiental y económica.

  • Promover la formación de capital humano, en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo y centros de investigación especializados.

Empresas que integran el Clúster

Entre las firmas que participan del CMEM se encuentran Buccolini, Solís, Red Córdoba, Surtécnica, Tassaroli, Acsa, IMPSA, Prear, Temis, Peuenche, Maqoil, Geotub, Protools Solutions, Grupo Ceta, entre otras, representando la fuerza productiva y tecnológica del sector industrial mendocino.

Un hito regional

Con esta alianza, Mendoza da un paso clave hacia una economía más diversificada y sostenible, basada en la cooperación público-privada.

Guaymallén reafirma su liderazgo como polo industrial y de servicios, contribuyendo con su capacidad operativa, tecnológica y humana al desarrollo de un modelo de minería moderna, responsable y con legitimidad social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu se prepara para recibir la expo vacaciones 2025

Maipú se prepara para recibir la Expo Vacaciones 2025

Por Redacción
la ciudad y el club cano firmaron un convenio para llevar adelante la escuela de verano

La Ciudad y el Club Cano firmaron un convenio para llevar adelante la escuela de verano

Por Redacción
la ciudad compro insumos fabricados por internos del penal almafuerte

La Ciudad compró insumos fabricados por internos del penal Almafuerte

Por Redacción
fin de semana con propuestas para todos los gustos en el cine imperial

Fin de semana con propuestas para todos los gustos en el Cine Imperial

Por Redacción