Fin de semana con propuestas para todos los gustos en el Cine Imperial

Este fin de semana, el Cine Imperial propone diferentes alternativas para disfrutar en familia y con amigos. Estrenos, cine nacional y películas infantiles a precios accesibles.

Por Redacción

El Cine Teatro Imperial de Maipú ofrece este fin de semana una amplia variedad de propuestas para toda la familia en el Cine Comercial y el Cine INCAA, con los últimos estrenos de la pantalla grande. Cabe recalcar que las entradas pueden conseguirse en la boletería del cine y de forma online en munimaipu.boleteriadigital.com.ar.

Para las películas de cine comercial, el valor de la entrada será de $6.000, mientras que los tickets para las películas INCAA del cine argentino tendrán un costo de $2.600. Las mismas podrán abonarse en efectivo, con tarjeta o con las diferentes billeteras virtuales.

Cartelera

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Calificación: ATP

Viví la previa de Halloween en el Cine Imperial con esta divertidísima película. Frankie, la primera obra de un profesor loco, debe hacerse cargo de las monstruosas creaciones que su creador olvida, mientras un cazador de fenómenos llega al pueblo buscando una nueva atracción. Una historia llena de aventuras y risas.

Horarios:

  • Jueves 23 - 19:00 hs

  • Viernes 24 - 15:30 hs

  • Sábado 25 - 15:30 hs

  • Domingo 26 - 19:00 hs

  • Martes 28 - 16:30 hs

  • Miércoles 29 - 19:00 hs

MISS CARBÓN

Calificación: +13

Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Carla Rodríguez, la primera mujer minera en un pueblo de Argentina donde, por superstición, las mujeres tenían prohibida la entrada a la mina de carbón. Una película con un poderoso mensaje de superación y coraje.

Horarios:

  • Viernes 24 - 18:00 hs

  • Domingo 26 - 21:30 hs

LÁGRIMAS DE FUEGO

Calificación: +16

Protagonizada por Fabiana Cantilo, es una comedia dramática con tintes autobiográficos que narra la historia de una mujer que, luego de salir de una clínica psiquiátrica, busca reconstruir su vida a través de la espiritualidad, la música y sus amistades.

Horarios:

  • Jueves 23 - 21:30 hs

  • Sábado 25 - 18:00 hs

