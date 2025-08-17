La reapertura del Museo del Área Fundacional se celebró con una jornada sanmartiniana y un festejo para las infancias

La Ciudad de Mendoza vivió este sábado 16 de agosto una jornada histórica en la plaza Pedro del Castillo, sobre la que se encuentra el Museo del Área Fundacional (MAF). Allí se llevó a cabo la reapertura del renovado espacio cultural , en un marco de fiesta que combinó la conmemoración sanmartiniana (por su paso a la inmortalidad), la celebración anticipada del Día de las Infancias y una amplia propuesta artística y gastronómica.

Ulpiano Suarez, junto a vecinos y alumnos de la Ciudad, descubrieron un cuadro que retrata el hogar mendocino de San Martín en 1816

Vecinos, vecinas y turistas disfrutaron de presentaciones folclóricas con más de 200 bailarines locales y la participación de ballets con artistas de Chile y Perú. Además, hubo puestos de librerías, bibliotecas y un sector gastronómico con comidas típicas de Argentina, Chile y Perú, en homenaje al legado integrador del Libertador José de San Martín. Al igual que un desfile de ponchos emblemáticos.

En este contexto, el intendente Ulpiano Suarez encabezó la reinauguración y realizó un recorrido por las salas del museo, acompañado por la directora del MAF, Betina Tamiozzo, quien explicó a todos los presentes las mejoras y la nueva museografía que contó con el trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales de la comuna.

Durante su discurso, el jefe comunal expresó: “Qué hermoso día estamos compartiendo en esta querida plaza Pedro del Castillo, en un lugar de profundo significado para todos los mendocinos. El Área Fundacional es el corazón histórico de nuestra provincia y aquí descansan las huellas de siglos de vida mendocina. Hoy abrimos nuevamente las puertas de este museo, renovado y con la vocación de ser un espacio vivo donde cada visitante pueda dialogar con el pasado, valorar el presente y proyectar el futuro”.

Suarez también recordó que, desde su apertura en 1.993, el MAF marcó un camino de recuperación del patrimonio histórico de la Ciudad, con hitos como la puesta en valor de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, el Solar Histórico donde vivió el General San Martín y el Parque O’Higgins. “La inversión de más de 400 millones de pesos que hicimos aquí no es sólo una obra de infraestructura, es un acto de cuidado y reivindicación de nuestra identidad”, afirmó.

Renovación del Museo del Área Fundacional

Las obras de restauración incluyeron mejoras en la climatización, incorporación de paneles solares, modernización de instalaciones eléctricas e iluminación, refuerzo estructural, ampliación de excavaciones y aplicación de nuevas técnicas de conservación. También se sumó una sala didáctica, pensada especialmente para que las infancias se acerquen a la historia a través del juego, el descubrimiento y la exploración.

Solidaridad e infancias: la torta más grande del país

La jornada tuvo además un costado solidario con la elaboración de una torta gigante realizada por el comedor y merendero Horneritos. El pastel, de 40 metros de largo por 1,50 metros de ancho y un peso de 4 toneladas, permitió servir 40.000 porciones: 20.000 se compartieron en la plaza con las familias presentes y el resto fue entregado a comedores y merenderos de toda la provincia. La preparación demandó 300 horas de trabajo y contó con el aporte solidario de empresas y particulares.

Como parte de las sorpresas de la tarde, el grupo de teatro Las Sillas presentó un fragmento de su obra “Huellas”, puesta en escena que desde hace 26 años integra la programación cultural del Área Fundacional y que rescata la memoria y la identidad mendocina.

“Recordar a nuestro Libertador aquí, en el lugar donde nació la Ciudad y se proyectó el desarrollo de Mendoza, es un acto que nos conecta con su legado de valentía, visión y compromiso. Así como él supo pensar en las generaciones futuras, nosotros tenemos hoy la oportunidad y la responsabilidad de seguir construyendo sobre esas bases sólidas”, concluyó el intendente, que contó con el acompañamiento de autoridades del gabinete municipal, de legisladoras nacionales como Mariana Juri y provinciales como Natacha Eisenchlas, Beatriz Martínez y Cecilia Rodríguez.

Con esta celebración, la Ciudad de Mendoza renovó su compromiso con la memoria histórica, la cultura y la educación, en un espacio que vuelve a abrir sus puertas para el disfrute de mendocinos, mendocinas y turistas.

VIDEO