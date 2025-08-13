13 de agosto de 2025 - 18:53

El jurado vecinal de la Ciudad determinó la responsabilidad de cuatro infractores por actos de vandalismo

En el marco del Código de Convivencia, se realizó una nueva audiencia pública este 13 de agosto. Los vecinos que integraron el jurado resolvieron por unanimidad que los presuntos infractores, que no se presentaron a la audiencia, fueron responsables de realizar grafitis en espacios públicos y privados.

El jurado vecinal de la Ciudad (1)
El jurado vecinal de la Ciudad (2)
El jurado vecinal de la Ciudad (3)
El jurado vecinal de la Ciudad (4)
El jurado vecinal de la Ciudad (5)
El jurado vecinal de la Ciudad (6)
El jurado vecinal de la Ciudad (7)
El jurado vecinal de la Ciudad (8)
Por Redacción

La Ciudad de Mendoza llevó a cabo este miércoles 13 de agosto una nueva audiencia pública con jurado vecinal en el marco de la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana. El proceso, que tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante, finalizó con un veredicto unánime que determinó la responsabilidad de cuatro personas por actos de vandalismo, consistentes en la realización de grafitis sobre muros públicos y privados.

Leé además

entre vinas y letras recibe a javier chinaski con una propuesta unica en maipu

Entre Viñas y Letras recibe a Javier "Chinaski" con una propuesta única en Maipú

Por Redacción
boton de panico: caso exitoso para una herramienta que es parte del sistema de alerta comunitaria del municipio

Botón de pánico: caso exitoso para una herramienta que es parte del Sistema de Alerta Comunitaria del municipio

Por Redacción

El jurado estuvo conformado por siete vecinos y vecinas, convocados previamente con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la resolución de conflictos. Aunque los infractores, que son miembros de una banda de música, habían presentado un descargo escrito, no comparecieron a la audiencia. Por ello, fueron declarados en rebeldía.

Durante la instancia, encabezada por la Coordinadora del Jurado Vecinal, abogada Daniela Juri, y el representante municipal, abogado Lucas Boulin, se escucharon testimonios de empleados del Teatro Quintanilla, quienes identificaron a uno de los integrantes de la agrupación musical a partir del material audiovisual incorporado como prueba.

Asimismo, Boulin explicó al jurado el procedimiento vigente y destacó que el Código de Convivencia —vigente desde 2014— tiene como fin garantizar la vida armónica y pacífica en la Ciudad, estableciendo prohibiciones y sanciones para conductas que atenten contra el espacio común, como es el caso de los grafitis y pintadas no autorizadas.

El letrado también subrayó que el municipio realiza inversiones permanentes en limpieza y mantenimiento urbano, por lo que estas acciones generan un impacto negativo tanto en la imagen de la Ciudad como en el erario público. En este caso, la sanción pecuniaria se encuentra agravada debido a la afectación de bienes de uso público.

Cabe aquí detallar, que según lo que establece el Código de Convivencia las multas por la realización de grafitis, pintadas o garabatos en cualquier elemento del espacio público, instalación, moviliario urbano, árboles, jardines, vía pública, inmuebles públicos o privados sin autorización, actualmente van desde $ 176.000 a $ 1.320.000. Dependiendo, en cada caso, de la gravedad del hecho.

Así, tras deliberar en privado durante 40 minutos, los siete miembros del jurado dictaminaron por unanimidad la responsabilidad de los cuatro infractores. Aquí, una de las integrantes del jurado destacó “la importancia de convocar a los vecinos para que se involucren y asuman un rol activo en el cuidado de la Ciudad”.

La Ciudad de Mendoza está entre las tres comunas del país que cuenta con la intervención de un jurado vecinal en procedimientos en los cuales se juzgan infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. Con ello, reafirma su compromiso con la participación ciudadana y la convivencia responsable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu celebra el dia de la ninez acompanando al comercio local

Maipú celebra el Día de la Niñez acompañando al comercio local

Por Redacción
mas cerca de las familias: maipu impulsa entornos amigables para la lactancia materna

Más cerca de las familias: Maipú impulsa entornos amigables para la lactancia materna

Por Redacción
en el dia del basquet, mendoza buxers celebro la inclusion y la diversidad

En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

Por Redacción
fin de semana con propuestas para todos los gustos en maipu

Fin de semana con propuestas para todos los gustos en Maipú

Por Redacción