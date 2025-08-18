Guaymallén lanza un plan especial para regularizar deudas y mantiene beneficios a jubilados

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha un nuevo plan para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas tributarias de manera simple, accesible y beneficiosa, evitando procesos judiciales y fortaleciendo el compromiso ciudadano.
¿Qué ofrece el programa?
Regularización de Tasas Retributivas y Derechos de Comercio que no se encuentren en procesos de apremio.
Descuento por única vez para pagos al contado:
40% sobre intereses para inmuebles.
30% sobre intereses para comercios.
Planes de pago flexibles para quienes prefieran otras modalidades.
Reconocimiento como buen contribuyente, con acceso a bonificaciones de hasta 40% en 2026.
Este plan estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2025 y representa una oportunidad para que los vecinos se pongan al día y colaboren con el desarrollo del departamento.
Beneficios para jubilados y pensionados
Desde la histórica Ordenanza 3890/1994 —actualizada en 2025 con la Ordenanza 10.202— el municipio mantiene su compromiso con los adultos mayores, garantizando exenciones impositivas y simplificando los trámites.
Los beneficios incluyen:
100% de eximición en Tasas Retributivas para quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas, con convivientes en la misma condición.
50% de eximición para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas más un 30%.
Eximición total para personas con discapacidad, sin importar el nivel de ingresos.
100% de eximición para veteranos de guerra.
50% de eximición para agentes municipales.
Actualmente, cerca de 6.000 padrones acceden a estas exenciones. Con la nueva ordenanza, los jubilados solo deberán renovar el beneficio cada dos años, presentando la fe de vida.
Estas medidas buscan aliviar la carga tributaria y al mismo tiempo fortalecer los servicios públicos: mejor infraestructura, más seguridad, espacios verdes cuidados y atención cercana.
Al respecto, el intendente Marcos Calvente destacó:
“Es una invitación a regularizar con responsabilidad y compromiso ciudadano, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los vecinos”.