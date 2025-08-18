18 de agosto de 2025 - 16:19

Guaymallén lanza un plan especial para regularizar deudas y mantiene beneficios a jubilados

La Municipalidad presentó un programa de regularización tributaria con descuentos y planes accesibles, que estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2025. Además, se renueva el compromiso con jubilados, pensionados y personas con discapacidad, alcanzando a más de 6.000 padrones con exenciones impositivas.

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha un nuevo plan para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas tributarias de manera simple, accesible y beneficiosa, evitando procesos judiciales y fortaleciendo el compromiso ciudadano.

¿Qué ofrece el programa?

  • Regularización de Tasas Retributivas y Derechos de Comercio que no se encuentren en procesos de apremio.

  • Descuento por única vez para pagos al contado:

    • 40% sobre intereses para inmuebles.

    • 30% sobre intereses para comercios.

  • Planes de pago flexibles para quienes prefieran otras modalidades.

  • Reconocimiento como buen contribuyente, con acceso a bonificaciones de hasta 40% en 2026.

    • Este plan estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2025 y representa una oportunidad para que los vecinos se pongan al día y colaboren con el desarrollo del departamento.

    Beneficios para jubilados y pensionados

    Desde la histórica Ordenanza 3890/1994 —actualizada en 2025 con la Ordenanza 10.202— el municipio mantiene su compromiso con los adultos mayores, garantizando exenciones impositivas y simplificando los trámites.

    Los beneficios incluyen:

    • 100% de eximición en Tasas Retributivas para quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas, con convivientes en la misma condición.

    • 50% de eximición para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas más un 30%.

    • Eximición total para personas con discapacidad, sin importar el nivel de ingresos.

    • 100% de eximición para veteranos de guerra.

    • 50% de eximición para agentes municipales.

    Actualmente, cerca de 6.000 padrones acceden a estas exenciones. Con la nueva ordenanza, los jubilados solo deberán renovar el beneficio cada dos años, presentando la fe de vida.

    Un compromiso compartido

    Estas medidas buscan aliviar la carga tributaria y al mismo tiempo fortalecer los servicios públicos: mejor infraestructura, más seguridad, espacios verdes cuidados y atención cercana.

    Al respecto, el intendente Marcos Calvente destacó:

    “Es una invitación a regularizar con responsabilidad y compromiso ciudadano, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los vecinos”.

