Primera Nacional: Deportivo Maipú igualó con Los Andes en un duelo intenso en calle Vergara

Con más corazón que claridad, Deportivo Maipú logró s umar un punto como local al empatar 1 a 1 con Los Andes, en un encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. En un partido trabado y con emociones repartidas, ninguno logró imponerse, aunque fue el equipo mendocino el que más propuso, mientras que la visita apostó al contragolpe y a la especulación.

El primer tiempo mostró a Maipú con mayor iniciativa, buscando cortar la racha negativa de dos derrotas consecutivas. Con el regreso del experimentado Rubens Sambueza al once titular, el equipo dirigido por Alexis Matteo trató de generar juego en tres cuartos, asociándose con Eggel y Bonfigli. Sin embargo, le costó mucho traducir el dominio en situaciones claras.

La más peligrosa fue para la visita,tras una rápida salida por la izquierda de Echevarría, Matías González tuvo el gol, pero definió mal ante la salida de Pietrobono . Por su parte, el Cruzado respondió con remates de media distancia de Eggel y Saccone, bien controlados por el arquero Sebastián López, que comenzó a consolidarse como figura.

Franco Saccone fue una de las figuras en el Cruzado y exigió en un par de oportunidades al arquero visitante.

En el complemento, a los 7 minutos, Los Andes golpeó primero. De contragolpe, González desbordó y metió un centro a media altura que encontró a Matías Gómez bien ubicado para definir y poner el 1 a 0, ante la mirada de Pietrobono.

image Luciano Arnijas, se mostro firme en el fondo del Cruzado, aportó seguridad en cada cruce durante los primeros 45 minutos. PrensaMaipú.

Maipú con más con actitud que claridad, buscó el empate. Bonfigli y Saccone tuvieron sus oportunidades, pero la falta de precisión en la primera y una gran atajada de López en la segunda le permitieron a la visita mantener la ventaja.

Los Andes se cerró bien atrás, anticipando y cortando en el juego aéreo con Sandoval, Riquelme y Díaz como bastiones defensivos.

Sin embargo, el empuje del Cruzado terminó dando resultado. Sambueza, con su jerarquía y experiencia, generó peligro en pelotas paradas, y fue así que Agüero ganó en las alturas para marcar un gol de cabeza impecable que poner el 1 a 1. Locura en Calle Vergara y el Cruzado que no se conformaba con un punto y fue por más, pero le faltó certeza.

image Deportivo Maipú vs Los Andes PrensaMaipú.

El tramo final fue de ida y vuelta, con los dos buscando sorprender. Pérez casi lo gana para la visita, mientras que Sandoval tuvo lo suyo en la última jugada de la tarde.

El empate terminó siendo justo en un duelo donde ambos tuvieron sus momentos y el resultado pudo haber sido para cualquiera. Con este punto, el Cruzado sigue en zona de Reducido y pero necesita volver a recuperar la efectividad y, con ello, al triunfo

Formaciones

Deportivo Maipú (1): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Rubens Sambueza, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Los Andes(1): Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme, Emanuel Díaz; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría, Matías Gómez; Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Gol: ST: 7' M. Gómez (LA), 35' A. Agüero (M).

Cambios: PT: 25' Matías Villarreal por Mansilla (M). ST: 21' Tomás Silva por Bonfigli (M), 22' Tomás Pérez por Echavarría (LA), Facundo Villarreal por González (LA) 24' Pablo Gersel por Gómez (LA),34' Emiliano Ozuna por De la Reta (M), Iván Sandoval por Saccone (M), Guillermo Pereira por Cañete (LA), Agustín Bellone por Sandoval (LA).

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Minuto a minuto y estadísticas: