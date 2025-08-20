Deportivo Maipú no jugó bien y perdió en Tucumán ante San Martín

Deportivo Maipú no pudo ante San Martín de Tucuman en el estadio La Ciudadela, y perdió 2 a 1 en el duelo que sirvió para completar el pendiente de la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional .

El primer tiempo fue entretenido, con oportunidades para ambos lados, pero con poca claridad en el manejo de la pelota . El local sintió la presión de su gente y se vio obligado a salir a buscar la victoria desde el minuto cero.

Así, el Ciruja se acercó a la apertura del marcador con un tiro de esquina de Vera que Pietrobono despejó con los puños , y un remate desde lejos de Juan Cuevas que también repelió el portero visitante.

El Cruzado, por su parte, no encontró la llave para generar demasiado peligro, y se conformó con dos disparos débiles de Marcelo Eggel (uno desviado y otro que contuvo Sand), y un centro rasante de De La Reta a la medialuna del área que terminó en el intento de Bonfigli que se fue por poco .

El primer grito de la noche para el dueño de casa llegó sobre 35 minutos, a través de un córner en el que la pelota quedó boyando para que Rodríguez conduzca y la ceda, y Esquivel saque un remate que hizo estéril la estirada de Pietrobono.

Para disputar el complemento, Matteo intentó mejorar la producción ofensiva de sus dirigidos y decidió mandar al campo a Sambueza, Silva y Villarreal, sacando a Ozuna, Saccone y Bonfigli. De todas formas, salvo por otro disparo de Eggel que pasó cercano tras una exquisita habilitación del exRiver, las modificaciones no surtieron efecto inmediato.

Imagen de WhatsApp 2025-08-20 a las 21.34.41_24bbbc5c San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú CASM

Para colmo de males, a los 20’ llegó otro golpe duro para Maipú, de nuevo desde el tiro de esquina. Luciano Paredes sujetó a Martín Pino, y el árbitro cobró penal a pesar de que pareció uno de los tantos encontronazos que se dan habitualmente en un partido de fútbol. Poco le importó al arquero Darío Sand, que canjeó la pena máxima por gol.

El segundo tanto parecía enterrar anímicamente al Botellero, que inclusive estuvo cerca de recibir el tercero con un mano a mano que Franco García perdió ante el portero. Sin embargo, a falta de diez minutos, un buen remate cruzado de Luciano Paredes que se coló en un rincón renovó las esperanzas.

Sobre el epílogo el empate estuvo cerca, cuando Paredes llegó hasta el fondo y tiró un centro perfecto que Sambueza bajó, y que finalizó con un pifie de Iván Sandoval en la puerta del área chica. También pudo recibir algun otro gol, pero Pino y García no pudieron convertir.

Dura derrota se trae Maipú desde el Norte del país. En líneas generales no jugó bien y sufrió más de la cuenta, a pesar de que el tanto cerca del final maquilló la tarea.

Imagen de WhatsApp 2025-08-20 a las 22.14.07_837d1b82 San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú CASM

Formaciones de San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú:

San Martín de Tucumán (2): Darío Sand; Federico Murillo, Guillermo Rodríguez, Juan Orellana, Aníbal Paz; Ulises Vera, Matías García, Juan Cuevas; Franco García, Martín Pino, Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico

Deportivo Maipú (1): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: La Ciudadela

Árbitro: Carlos Córdoba

Goles: PT: 35’ Juan Cruz Esquivel (SM). ST: 20’ Darío Sand -p- (SM), 36' Luciano Paredes (DM)

Cambios: ST: 00’ Rubens Sambueza x Saccone (DM), 6’ Hernán Zuliani x Esquivel (SM), 13’ Tomás Silva y Matías Villarreal x Ozuna y Bonfigli (DM), 31' Leonardo Monje, Nahuel Cainelli y Leonardo Monroy x Cuevas, Murillo y Vera (SM), 31' Iván Sandoval x Bonacci (DM), 38' Agustín Gaitán x Mansilla (DM), 38' Nicolás Castro x Paz (SM).

