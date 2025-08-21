Graves incidentes: se suspendió el partido entre Independiente y Universidad de Chile

En Avellaneda, desde la hinchada chilena se arrojaron proyectiles al sector local. Por la violencia tuvo que intervenir la Policía, que desalojó la tribuna Pavoni.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente.

Este miércoles se llevó a cabo el partido de Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el encuentro no pudo finalizarse producto de los graves incidentes. Todo ocurrió en el Estadio Libertadores de América, que derivó en un partido suspendido.

Cabe destacar que, en primeros minutos del encuentro, la parcialidad visitante arrojó proyectiles desde la bandeja superior. Acto seguido, se tuvo que emitir un aviso a través de los altavoces, por pedido de los agentes de seguridad en la cancha.

Embed Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente #UdeChile pic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic) August 21, 2025 Además, los fanáticos del conjunto chileno también incendiaron butacas de la tribuna Pavoni. Durante el entretiempo, los hinchas fueron desalojados por la Policía ante el pedido de los jugadores de la “U” para que se detengan las agresiones.

Embed #FanáticosPlus | El partido entre Independiente vs Universidad de Chile por #CopaSudamericana fue suspendido momentáneamente tras serios disturbios provocados por hinchas visitantes. ❌⚽️



Hubo destrozos y agresiones. Jugadores al vestuario. Conmebol analiza cómo continuar. pic.twitter.com/9rnjRID2Bv — Fanáticos + (@FanaticosGMV) August 21, 2025 En medio de la incertidumbre, cerca de la medianoche Conmebol le notificó a los planteles que el encuentro había sido suspendido después de la extensa demora. Se espera un comunicado oficial por parte de la entidad.

Embed Hinchas desmayados (o peor) en la sur alta, esto es lo que permite el gobierno de turno en independiente.



Se tienen que ir ya @Lugonzalezdiezz @nelsonlafit @MuyCAI @Mati_Martinez pic.twitter.com/VC1WuXsznm — Facu (@tagliargento) August 21, 2025 Violencia en Avellaneda Según trascendió, la hinchada local había cantado en contra del público chileno en la previa al encuentro. Esto generó un clima tenso, que luego fue escalando. Desde el estadio aseguran que hubo corridas e insinuaciones de una posible pelea fuera del recinto, en pleno desarrollo del partido.