Graves incidentes: se suspendió el partido entre Independiente y Universidad de Chile

Este miércoles se llevó a cabo el partido de Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el encuentro no pudo finalizarse producto de los graves incidentes. Todo ocurrió en el Estadio Libertadores de América, que derivó en un partido suspendido.
Cabe destacar que, en primeros minutos del encuentro, la parcialidad visitante arrojó proyectiles desde la bandeja superior. Acto seguido, se tuvo que emitir un aviso a través de los altavoces, por pedido de los agentes de seguridad en la cancha.
Además, los fanáticos del conjunto chileno también incendiaron butacas de la tribuna Pavoni. Durante el entretiempo, los hinchas fueron desalojados por la Policía ante el pedido de los jugadores de la “U” para que se detengan las agresiones.
En medio de la incertidumbre, cerca de la medianoche Conmebol le notificó a los planteles que el encuentro había sido suspendido después de la extensa demora. Se espera un comunicado oficial por parte de la entidad.
Violencia en Avellaneda
Según trascendió, la hinchada local había cantado en contra del público chileno en la previa al encuentro. Esto generó un clima tenso, que luego fue escalando. Desde el estadio aseguran que hubo corridas e insinuaciones de una posible pelea fuera del recinto, en pleno desarrollo del partido.
Cuando el partido estaba demorado, un grupo de hinchas de Independiente subió hasta la tribuna visitante y se enfrentó con los simpatizantes de Universidad de Chile. Aunque no hay cifras oficiales, se estima un importante número de heridos.