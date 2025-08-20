Copa Sudamericana: En el Gambarte, Godoy Cruz va por la remontada frente a Mineiro: hora,TV y formaciones

El Tomba recibe este jueves al conjunto brasileño con la ilusión de revertir la derrota sufrida en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa. El encuentro se jugará en el estadio Feliciano Gambarte.

En una noche que puede ser histórica, El Tomba, de a mano de "Tino" quiere torcer la historia en casa y frente a sus hinchas.

Godoy Cruz afrontará este jueves un compromiso clave por la Copa Sudamericana, cuando reciba a Atlético Mineiro en el estadio Feliciano Gambarte, en busca de un resultado que le permita revertir el 2 a1 sufrido en la ida, en Belo Horizonte, y clasificar a los cuartos de final del certamen continental.

Será un encuentro histórico para el club mendocino, que jugará desde las 19, en su renovado estadio, con arbitraje del chileno Felipe González, acompañado en el VAR por su compatriota Miguel Araos. El partido será televisado por ESPN y la plataforma Disney+.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1956124667342647704?t=nv3mvy9Ll8wim3GG2chaKA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡Encendido Santino Andino para el Tomba!



CONMEBOL #SudamericanaEnVIVO | #LaGranConquista pic.twitter.com/ZSDkoXozkt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 14, 2025 El equipo dirigido por Walter Ribonetto, que asumió recientemente como entrenador del Tomba, llega con la urgencia de cortar una racha de dos derrotas consecutivas. La más reciente fue el pasado fin de semana ante River, por 4 a 2, en un partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con ese resultado, Godoy Cruz quedó 14° en la Zona B, tras un arranque irregular.

image Santino Andino, una de las grandes figuras del Expreso surgido de la cantera tombina, hizo un golazo en Belo Horizonte. El Chulu, quiere redoblar la apuesta en casa. Gentileza. Como llegan En la Sudamericana, los tombinos lograron pasar los playoffs y terminaron primero en el Grupo D, que compartió con Gremio (Brasil), Deportivo Garcilaso (Perú) y Sportivo Luqueño (Paraguay).

Mientras que, el Galo clasificó con lo justo: tuvo una floja fase de grupos y terminó segundo, por detrás de Cienciano de Perú. Luego, en los playoffs, debió sufrir hasta los penales para eliminar a Atlético Bucaramanga de Colombia.