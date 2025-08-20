20 de agosto de 2025 - 23:04

Copa Sudamericana: En el Gambarte, Godoy Cruz va por la remontada frente a Mineiro: hora,TV y formaciones

El Tomba recibe este jueves al conjunto brasileño con la ilusión de revertir la derrota sufrida en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa. El encuentro se jugará en el estadio Feliciano Gambarte.

En una noche que puede ser histórica, El Tomba, de a mano de "Tino" quiere torcer la historia en casa y frente a sus hinchas.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Será un encuentro histórico para el club mendocino, que jugará desde las 19, en su renovado estadio, con arbitraje del chileno Felipe González, acompañado en el VAR por su compatriota Miguel Araos. El partido será televisado por ESPN y la plataforma Disney+.

El equipo dirigido por Walter Ribonetto, que asumió recientemente como entrenador del Tomba, llega con la urgencia de cortar una racha de dos derrotas consecutivas. La más reciente fue el pasado fin de semana ante River, por 4 a 2, en un partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con ese resultado, Godoy Cruz quedó 14° en la Zona B, tras un arranque irregular.

Santino Andino, una de las grandes figuras del Expreso surgido de la cantera tombina, hizo un golazo en Belo Horizonte. El Chulu, quiere redoblar la apuesta en casa.

Como llegan

En la Sudamericana, los tombinos lograron pasar los playoffs y terminaron primero en el Grupo D, que compartió con Gremio (Brasil), Deportivo Garcilaso (Perú) y Sportivo Luqueño (Paraguay).

Mientras que, el Galo clasificó con lo justo: tuvo una floja fase de grupos y terminó segundo, por detrás de Cienciano de Perú. Luego, en los playoffs, debió sufrir hasta los penales para eliminar a Atlético Bucaramanga de Colombia.

En el partido de ida, disputado en Brasil, Godoy Cruz había comenzado arriba en el marcador gracias a un golazo de Santino Andino. Sin embargo, el conjunto local lo dio vuelta con tantos de Tomás Cuello y Hulk, sacando una leve ventaja de cara a la revancha.

Auzmendi volvió al gol frente al Millonario con un doble. El Pistolero, llega a este duelo recargado.

El Expreso, de la mano de Tino Ribonetto, buscará ahora hacerse fuerte en casa y dar el golpe para continuar haciendo historia en el plano internacional.

La probable formación de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Santino Andino; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 19

Árbitro: Felipe González

VAR: Miguel Araos

TV: de ESPN y Disney+.

