Estudiantes de La Plata empató con Cerro Porteño pero pasó de ronda

Estudiantes de La Plata igualó 0 a 0 con Cerro Porteño en el Estadio Uno, y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar 0-0 con Cerro Porteño, gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida disputado en Paraguay. Ahora deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

El partido fue muy parejo. El Pincha tuvo un poco más de dominio del balón y buscó imponer su mediocampo, aunque Cerro Porteño contó con intentos por las bandas a través de Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

image Estudiantes mantuvo dominio y trabajo en campo rival, con destacada presencia del juvenil Mikel Amondarain, aunque sin poder generar peligro claro dentro del área. Por su parte, Cerro Porteño logró inquietar con varios centros que cruzaron el área y exigieron más de lo esperado, pero el arco local se mantuvo en cero.

El volante Alexis Castro tuvo la oportunidad que pudo haber asegurado el pase para Estudiantes, pero el arquero argentino Alexis Martín Arias respondió bien y contuvo el tiro cruzado, preservando el 0-0.

Históricamente, Estudiantes jugó los cuartos de final de la Copa Libertadores en nueve ocasiones de las 15 ediciones en las que participó. Debutó en cuartos en 1968, edición en la que fue campeón; repitió título en 1969 y 1970, superando también los cuartos. En 1971 llegó a la final. Volvió a esa instancia en 2006, 2008 y 2010, aunque fue eliminado; en 2009 pasó los cuartos y ganó la copa. Su participación más reciente en cuartos fue en 2022, cuando quedó afuera frente a Athletico Paranaense.