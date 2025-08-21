Franco Mastantuono encendió la ilusión en Real Madrid: personalidad, talento y una ovación que cruzó el Atlántico

Franco Mastantuono tardó apenas 23 minutos en dejar en claro por qué Real Madrid apostó fuerte por él. El jugador argentino, surgido de la cantera de River, hizo su estreno oficial en el equipo blanco durante la victoria por 1 a 0 frente al Osasuna en el cierre de la primera fecha de La Liga. Su entrada a los 67 minutos por Brahim Díaz fue recibida con una ovación en el Santiago Bernabéu y con cantos personalizados que retumbaron: “¡Franco, Franco!”
No necesitó marcar un gol ni asistir con precisión quirúrgica; con decisión, soltura y talento, el juvenil dejó gestos de calidad que no pasaron desapercibidos. En pocos minutos, casi firma una asistencia con un centro a Tchouaméni que se fue cerca, y luego exigió al arquero Sergio Herrera con un remate tras combinar con Gonzalo García. Su influencia fue inmediata.
"Ha tenido buenos minutos, ha tenido impacto", lo elogió Xabi Alonso, el entrenador del Merengue. El DT no esquivó la comparación emocional: “A veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado”. También el capitán Dani Carvajal se sumó a los halagos: “Tiene mucha personalidad, quiere la pelota, nos puede dar mucho. Es joven, necesita tiempo, pero complementa muy bien al plantel”.
Los principales medios españoles se rindieron ante su debut. AS no solo le dedicó la tapa impresa, sino que lo calificó de “bendecido” y destacó que ya es “ídolo exprés tras solo cuatro entrenamientos”. En su análisis, Carlos Forjanes trazó un paralelismo con Rodrygo (multicampeón con el club) que no sumó minutos ante Osasuna: “Hay flechazo”, resumió el periodista sobre el vínculo entre Mastantuono y el Bernabéu.
Por su parte, Marca no escatimó elogios: “Al argentino no le quemó el balón. Al contrario, necesita tocarlo para sentirse cómodo”. Y subrayó que con solo 18 años y cinco días, Mastantuono ya forma parte del grupo de los debutantes más jóvenes en la historia del club.
El domingo, Real Madrid visitará a Real Oviedo (desde las 16.30, hora de nuestro país) por la segunda jornada de La Liga, y la gran pregunta en la previa es si Mastantuono tendrá su primera oportunidad como titular. Mientras tanto, su nombre también aparece en la prelista de Lionel Scaloni para los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en los que Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador.
El impacto fue inmediato. En apenas un puñado de minutos, Franco Mastantuono dejó claro que no está de paso. El Real Madrid lo sabe. Y la Argentina también.