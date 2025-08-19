¿Sanción para el Real Madrid? Franco Mastantuono y la polémica que podría costarle puntos a su equipo

El Real Madrid se encuentra en el centro de la polémica por la situación de Franco Mastantuono, el juvenil argentino de 18 años que fue presentado la semana pasada en la Casa Blanca. Pese a que el club lo inscribió en el Real Madrid Castilla, existe la posibilidad de que debute en LaLiga, lo que podría acarrear una sanción.
Según el artículo 125 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las inscripciones “instrumentales” para evitar ocupar un dorsal entre el 1 y el 25 se consideran un fraude. En este caso, si Mastantuono juega en el equipo de Xabi Alonso, Osasuna -su rival en la primera jornada- podría reclamar alineación indebida.
Foto: @realmadrid
El riesgo no es menor: si la protesta prospera, el Real Madrid podría perder los puntos del encuentro. Sin embargo, el club se ampara en los artículos 248, 250 y 252 del reglamento, que permiten a los menores de 23 años inscritos en un filial disputar partidos con el primer equipo, siempre que la documentación sea válida y se cumplan los plazos.
Según informó Bolavip, Osasuna tendría un plazo de 24 horas hábiles después del partido para presentar la denuncia. En ese caso, la RFEF debería determinar si hubo “mala fe” en la inscripción de Mastantuono.
Lo cierto es que el traspaso del juvenil argentino, una de las grandes promesas de River Plate, ya fue noticia por el interés de clubes europeos y por la fuerte inversión del Real Madrid. Ahora, su debut en LaLiga podría convertirse en un caso jurídico que ponga en juego mucho más que su estreno con la camiseta blanca.
La normativa que complica al Real Madrid
Según el artículo 125 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las inscripciones de jugadores de manera “instrumental” con el objetivo de eludir la obligación de asignar un dorsal entre el 1 y el 25 se consideran una infracción. En otras palabras, si LaLiga interpreta que el club utilizó a Mastantuono para sortear reglas de inscripciones, podría catalogarse como alineación indebida, con consecuencias directas en puntos del campeonato.
Por su parte, el Real Madrid cuenta con un respaldo legal: los artículos 248, 250 y 252 del reglamento permiten que los jugadores menores de 23 años inscritos en un filial puedan participar en el primer equipo. Esto siempre que se cumpla con la documentación formal y los plazos de inscripción. Este detalle es clave, ya que Mastantuono ya está correctamente registrado como jugador del Castilla, lo que le da al club una base sólida para defender su convocatoria.