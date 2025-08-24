24 de agosto de 2025 - 21:29

Escándalo en la AmeriCup de básquet: Argentina cayó ante República Dominicana tras una batalla campal

El partido entre Argentina y República Dominicana en la FIBA AmeriCup 2025, que se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, culminó en una trifulca entre jugadores de ambos equipos tras la victoria del conjunto caribeño por 84-83 en tiempo suplementario.

Incidentes en la FIBA AmeriCup 2025 de básquet. . Gentileza de FIBA Américas

La FIBA AmeriCup 2025, celebrada del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua, reunió a las mejores selecciones de básquet de América en un torneo de alto nivel competitivo. Argentina, actual campeona del certamen, se enfrentó a República Dominicana en un partido que prometía emociones fuertes.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración del baloncesto se transformó en un episodio de violencia que empañó el evento en pleno encuentro correspondiente al Grupo C, que se desarrolló con gran intensidad desde el primer minuto. Argentina comenzó con autoridad, liderando el marcador durante la primera mitad, destacando las actuaciones de Francisco Cáffaro, quien logró cinco volcadas en la primera mitad, y Nicolás Brussino, quien aportó en la defensa y en la creación de juego.

Sin embargo, República Dominicana, dirigida por Néstor "Che" García, reaccionó en la segunda mitad, aprovechando errores no forzados de los argentinos y un dominio en los rebotes ofensivos. El partido culminó en tiempo reglamentario con un empate 75-75, y en la prórroga, los dominicanos se impusieron por la mínima diferencia, 84-83.

La batalla campal que empaña al básquet

Tras el pitazo final, mientras los jugadores de ambos equipos se dirigían a los vestuarios, se produjo una serie de empujones, forcejeos y golpes en la cancha. La situación se descontroló rápidamente, con jugadores y miembros del cuerpo técnico involucrados en la confrontación.

La seguridad del evento intervino para separar a los involucrados, pero los daños ya estaban hechos. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una ola de indignación entre los aficionados y la comunidad deportiva.

Por su parte, el entrenador argentino, Pablo Prigioni, expresó su disconformidad con algunas decisiones arbitrales y lamentó el desenlace del partido: “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”, afirmó. Además, señaló aspectos técnicos: “Hicimos muchas de las cosas que nos habíamos propuesto, salvo que sufrimos en el rebote. Sabíamos que era un punto fuerte de ellos. Ellos tienen mucha calidad y talento, aún así tuvimos nuestras posibilidades de ganar”.

La FIBA aún no emitió un comunicado oficial respecto a los incidentes ocurridos en la final. Sin embargo, se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Selección Argentina de básquet. . Gentileza de FIBA Américas

Recordemos que la próxima presentación del equipo nacional será este lunes desde las 18.40hs ante Colombia, por la última fecha del Grupo C. Con una victoria, el equipo albiceleste se asegurará su lugar en los cuartos de final.

