Viajaba a ver el clásico de Rosario y murió con sus dos hijos: los sentidos mensajes de despedida

Amílcar Nicoletti, presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia, y sus hijos Ian y Yasmín fallecieron en un trágico accidente a la altura de Pehuajo. Su esposa se encuentra en estado grave.

Un viaje que debía ser de alegría terminó en tragedia cuando Amílcar Nicoletti, de 40 años, y sus hijos Ian, de 7, y Yasmín, de 15, murieron en un accidente vial mientras se dirigían desde Comodoro Rivadavia hacia Rosario para presenciar el clásico que enfrentó a Rosario Central y Newell’s Old Boys.

Nicoletti era un reconocido hincha Canalla y presidente de la filial del club en su ciudad, y su familia lo acompañaba en un auto Fiat Argo tras no poder viajar en avión por un inconveniente con la documentación.

image Amílcar Nicoletti, presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia, y su familia El accidente se produjo en la ruta 5, a la altura de Pehuajó, cuando el vehículo de la familia impactó contra un camión conducido por un joven de 29 años. Nicoletti y sus hijos fallecieron en el acto, mientras que la madre de familia fue trasladada a un hospital y permanece internada en estado grave. La noticia conmocionó no solo a la ciudad santafesina, sino a toda la comunidad canalla y a las instituciones educativas que contaban con los niños entre sus estudiantes.

Los mensajes de despedida par ale hincha de Rosario Central Tras conocerse la noticia del fallecimiento de estos hinchas de Rosario Central, las instituciones educativas donde estudiaban Yasmín e Ian generó se mostraron muy conmocionadas.

Primero fue la Escuela de Bellas Artes de Comodoro Rivadavia, donde asistía Yasmín, que expresó: “La comunidad educativa de la escuela N°746 acompaña con profundo dolor a la familia Nicoletti en este difícil momento”. Por su parte, el Colegio Salesiano Dean Funes, al que concurría Ian, manifestó: “Toda la comunidad educativa de la Casa Salesiana Deán Funes acompaña con muchísimo dolor la pérdida de nuestro estudiante, su hermanita y su papá. Nos unimos en oración y que nuestra Madre Auxiliadora los reciba con los brazos abiertos”.