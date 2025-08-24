Insólito blooper en Alemania: una periodista felicitó al capitán del Werder Bremen tras una goleada en contra

La periodista Katharina Kleinfeldt confundió a Marco Friedl tras un intercambio de camisetas y lo felicitó como si hubiera ganado, pese a la goleada sufrida.

La Bundesliga vivió este fin de semana un episodio tan insólito como incómodo. Tras la victoria del Eintracht Frankfurt por 4-1 sobre Werder Bremen, una periodista confundió al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y lo felicitó como si hubiera formado parte del conjunto vencedor. El momento, ocurrido en vivo por Sky Sports Alemania, rápidamente se volvió viral.

La protagonista del error fue la reportera Katharina Kleinfeldt, quien se acercó a Friedl en el campo de juego sin notar que, tras el intercambio de camisetas, el defensor lucía la del arquero rival, Michael Zetterer.

Embed - UZUN-STRIKE Opens the Door for Frankfurt! | EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN | Highlights | MD 1 Lo cierto fue que la cronista estaba convencida de estar frente a un verdadero jugador del Frankfurt, lo felicitó por la goleada y comenzó a entrevistarlo en tono celebratorio.

Alemania: la contundente respuesta del jugador tras el error de la periodista La respuesta del futbolista austríaco dejó en evidencia la confusión. “Soy jugador del Werder Bremen”, aclaró con gesto serio, mientras la periodista reaccionaba con sorpresa y pedía disculpas. “Perdón, Marco, esto fue culpa mía”, alcanzó a decir Kleinfeldt, visiblemente incómoda, antes de recomponer la entrevista.

Hay que decir que este error fue destacado por medios alemanes como Bild, que remarcó lo inédito de la situación. El propio Friedl reconoció su desconcierto: “Nunca me había pasado algo así. Me entrevistó antes del partido y, después de 90 minutos, no me reconoció”, expresó entre la incredulidad y la ironía.