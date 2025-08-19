19 de agosto de 2025 - 17:01

Alejandro Garnacho le dijo que no a un gigante de Europa y su futuro es una incógnita

El extremo, sin lugar en el Manchester United, rechazó una jugosa oferta, y deja dudas sobre lo que hará en la temporada previa al Mundial.

El duro presente futbolístico de Alejandro Garnacho

Los Andes | Redacción Deportes
Según trascendió, el Bichito le dijo que no al interés del Bayern Múnich de Alemania, debido a que le expresó a la dirigencia su deseo de jugar en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, y quedarse en Inglaterra donde está cómodo.

Alejandro Garnacho y Manchester United, una relación rota:

Cabe destacar que, el 21 de mayo pasado, el Manchester United cayó por 1-0 en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham, partido donde Garnacho jugó solamente los últimos 20 minutos y, tras ello, explotó al asegurar que “fue una mierda, no le ganamos a nadie”.

En ese momento, quién apareció en el horizonte para quedarse con los servicios del delantero de 21 años fue el Chelsea. Los avances entre ellos son tan grandes que Garnacho ya tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense, pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia.

En medio de este acuerdo, el Bayern Múnich presentó una oferta por el campeón de América en 2024, que fue desestimado por el propio jugador ya que le expresó a los dirigentes del Manchester United que “me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

No se trata de una decisión sencilla, ya que podría profundizar su marginación de la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni sigue de cerca la situación, y hace varias citaciones que no lo convoca. De continuar sin minutos importantes, Garnacho corre riesgos de no ir a la Copa del Mundo del 2026.

