Alejandro Garnacho le dijo que no a un gigante de Europa y su futuro es una incógnita

El extremo, sin lugar en el Manchester United, rechazó una jugosa oferta, y deja dudas sobre lo que hará en la temporada previa al Mundial.

El delantero del Manchester United de Inglaterra, Alejandro Garnacho, rechazó una valiosa oferta para jugar en un gigante de Europa, y siembra dudas en la previa de una temporada que lo meterá o lo marginará del Mundial con la Selección Argentina.

Según trascendió, el Bichito le dijo que no al interés del Bayern Múnich de Alemania, debido a que le expresó a la dirigencia su deseo de jugar en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, y quedarse en Inglaterra donde está cómodo.

Alejandro Garnacho y Manchester United, una relación rota: Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho, figura del Manchester United Cabe destacar que, el 21 de mayo pasado, el Manchester United cayó por 1-0 en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham, partido donde Garnacho jugó solamente los últimos 20 minutos y, tras ello, explotó al asegurar que “fue una mierda, no le ganamos a nadie”.

Por esto, sumado a otras declaraciones que no gustaron y a ciertas actitudes dentro y fuera de la cancha, el entrenador portugués Rubén Amorim lo marginó del plantel y el jugador empezó a buscar un nuevo destino.

En ese momento, quién apareció en el horizonte para quedarse con los servicios del delantero de 21 años fue el Chelsea. Los avances entre ellos son tan grandes que Garnacho ya tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense, pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia.