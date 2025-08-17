17 de agosto de 2025 - 18:26

Alejandro Garnacho no tiene paz: ataque de hinchas mientras Manchester United y Chelsea negocian su futuro

Un mural del jugador de la Selección Argentina fue vandalizado debido a la posible salida del jugador del club.

Hinchas del Manchester United vandalizaron una imagen de Alejandro Garnacho

Hinchas del Manchester United vandalizaron una imagen de Alejandro Garnacho

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Por la 5° fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz se mide con River Plate
Vivo

River Plate vence a Godoy Cruz en el Monumental

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza

Video, gambetas y gol: Sebastián Villa le puso picante al partido frente a Boca

Por Redacción Deportes

Lo cierto es que en medio de este tire y afloje entre las dos partes, surgió un hecho que marca la decepción y la furia de los fans mancunianos con el jugador y los vándalos hicieron conocer su opinión.

La imagen de Alejandro Garnacho vandalizada en Old Trafford

Si bien los murales en el fútbol suelen ser representativos de jugadores, clubes e ideales, también pueden ser vistos como un sentimiento de orgullo entre las aficiones de todo el país.

image

En ese sentido, el Manchester United no es la excepción y en los alrededores del estadio Old Trafford se pueden ver imágenes de viejas y actuales leyendas. Lo cierto es que cuando uno de estos ídolos entra en conflicto con el club, los hinchas revelan toda su frustración con estos frescos.

El último caso involucra a Alejandro Garnacho vandalizaron su retrato tras conocerse la posible marcha del futbolista al Chelsea. Fue el diario The Sun quien se hizo eco de los comentarios contra el atacante de 21 años, donde una persona comentó “él se buscó esto a sí mismo”, otro hincha lo definió como algo “merecido” y un tercer usuario dejó una tajante conclusión: “Con razón. No se puede traicionar a nadie frente al estadio”.

Recordemos que el jugador no formó parte de la convocatoria de Rubén Amorim para la derrota del Manchester United contra el Arsenal, lo que podría alimentar la creencia de que el graduado de la academia juvenil del United está cada vez más cerca de dejar Old Trafford.

Embed - EL ARSENAL GOLPEÓ TEMPRANO Y VENCIÓ AL UNITED EN OLD TRAFFORD | M. United 0-1 Arsenal | RESUMEN

Además, con las incorporaciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, el futbolista argentino se quedó sin lugar para demostrar su fútbol.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diez tumbos y un final inesperado: el vuelco que paralizó al automovilismo

Conmoción en el automovilismo: un coche volcó, dio 10 vueltas y el piloto sobrevivió de milagro

Por Redacción Deportes
Alejandro Garnacho, figura del Manchester United

La nueva polémica de Alejandro Garnacho que lo deja expuesto en el Manchester United

Por Redacción Deportes
Alejandro Garnacho podría dejar el Manchester United para sumarse al Chelsea

Chau Manchester United: Alejandro Garnacho tiene todo cerrado con un club que viene de ser campeón

Por Redacción Deportes
Bautista Dadín, el debutante elegido por Marcelo Gallardo

Quién es Bautista Dadín, la nueva apuesta de Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes