Alejandro Garnacho no tiene paz: ataque de hinchas mientras Manchester United y Chelsea negocian su futuro

Alejandro Garnacho no tiene lugar dentro de los planes de Rúben Amorim y es por ello que el Manchester United quiere venderlo a todo costa, siendo el Chelsea el principal interesado en los servicios del atacante de la Selección Argentina.
Un mural del jugador de la Selección Argentina fue vandalizado debido a la posible salida del jugador del club.
Lo cierto es que en medio de este tire y afloje entre las dos partes, surgió un hecho que marca la decepción y la furia de los fans mancunianos con el jugador y los vándalos hicieron conocer su opinión.
Si bien los murales en el fútbol suelen ser representativos de jugadores, clubes e ideales, también pueden ser vistos como un sentimiento de orgullo entre las aficiones de todo el país.
En ese sentido, el Manchester United no es la excepción y en los alrededores del estadio Old Trafford se pueden ver imágenes de viejas y actuales leyendas. Lo cierto es que cuando uno de estos ídolos entra en conflicto con el club, los hinchas revelan toda su frustración con estos frescos.
El último caso involucra a Alejandro Garnacho vandalizaron su retrato tras conocerse la posible marcha del futbolista al Chelsea. Fue el diario The Sun quien se hizo eco de los comentarios contra el atacante de 21 años, donde una persona comentó “él se buscó esto a sí mismo”, otro hincha lo definió como algo “merecido” y un tercer usuario dejó una tajante conclusión: “Con razón. No se puede traicionar a nadie frente al estadio”.
Recordemos que el jugador no formó parte de la convocatoria de Rubén Amorim para la derrota del Manchester United contra el Arsenal, lo que podría alimentar la creencia de que el graduado de la academia juvenil del United está cada vez más cerca de dejar Old Trafford.
Además, con las incorporaciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, el futbolista argentino se quedó sin lugar para demostrar su fútbol.