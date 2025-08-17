Alejandro Garnacho no tiene paz: ataque de hinchas mientras Manchester United y Chelsea negocian su futuro

Un mural del jugador de la Selección Argentina fue vandalizado debido a la posible salida del jugador del club.

Lo cierto es que en medio de este tire y afloje entre las dos partes, surgió un hecho que marca la decepción y la furia de los fans mancunianos con el jugador y los vándalos hicieron conocer su opinión.

La imagen de Alejandro Garnacho vandalizada en Old Trafford Si bien los murales en el fútbol suelen ser representativos de jugadores, clubes e ideales, también pueden ser vistos como un sentimiento de orgullo entre las aficiones de todo el país.

image En ese sentido, el Manchester United no es la excepción y en los alrededores del estadio Old Trafford se pueden ver imágenes de viejas y actuales leyendas. Lo cierto es que cuando uno de estos ídolos entra en conflicto con el club, los hinchas revelan toda su frustración con estos frescos.

El último caso involucra a Alejandro Garnacho vandalizaron su retrato tras conocerse la posible marcha del futbolista al Chelsea. Fue el diario The Sun quien se hizo eco de los comentarios contra el atacante de 21 años, donde una persona comentó “él se buscó esto a sí mismo”, otro hincha lo definió como algo “merecido” y un tercer usuario dejó una tajante conclusión: “Con razón. No se puede traicionar a nadie frente al estadio”.