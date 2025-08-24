Alpine sin motivación: las duras críticas de Esteban Ocon tras dejar el equipo de Franco Colapinto

Esteban Ocon volvió a hablar con crudeza sobre su paso por Alpine y aseguró que en su nueva etapa en Haas encontró un ambiente de trabajo mucho más favorable. El piloto francés, que dejó la escudería francesa a fines de 2024 tras cinco temporadas, describió diferencias notorias entre ambas estructuras.
“Comparado con mi experiencia anterior, es un entorno saludable. Nadie se esconde detrás de nada. Si algo no salió bien, lo hablamos inmediatamente al final de la carrera”, declaró Ocon en una entrevista reproducida por Motorsport.
Las críticas apuntaron a la falta de motivación y comunicación interna en Alpine, algo que, según el piloto, condicionó el rendimiento del equipo. “Este equipo (Haas) está increíblemente motivado… En el pasado vi gente sin motivación, incluso en el paddock de Fórmula 1. Y eso probablemente es lo peor”, agregó, en alusión directa a su antigua escudería.
Ocon también remarcó la capacidad de respuesta que encontró en Haas. Como ejemplo, citó la rápida implementación de un nuevo volante: “En un mes construyeron un volante con doble embrague, lo cual es ridículo. Nunca había visto eso en ningún otro equipo, incluso en los grandes”.
Un contraste con el presente de Alpine
El contexto no es favorable para Alpine, ya que la escudería francesa acumula apenas 20 puntos en el Mundial de Constructores 2025, mientras que Haas suma 35 unidades, superando a su rival directo en el campeonato.
En este escenario, Ocon insistió en que Alpine arrastra problemas estructurales desde hace años: “no siempre nos escuchaban y por eso algunos de los problemas siguen presentes después de cinco años en ese equipo”, reconoció el corredor con pasado en Manor, Force India y Mercedes, en el rol de reserva.
Recordemos que el reemplazante del francés en Alpine es el argentino Franco Colapinto, quien se entrena con la esperanza de realizar un buen papel en el Gran Premio de Países Bajos del próximo fin de semana.