Alpine sin motivación: las duras críticas de Esteban Ocon tras dejar el equipo de Franco Colapinto

El piloto francés corrió con Alpine en cinco temporadas y subrayó que encontró en Haas un ambiente más saludable, en contraste con su anterior paso en F1.

Esteban Ocon volvió a hablar con crudeza sobre su paso por Alpine y aseguró que en su nueva etapa en Haas encontró un ambiente de trabajo mucho más favorable. El piloto francés, que dejó la escudería francesa a fines de 2024 tras cinco temporadas, describió diferencias notorias entre ambas estructuras.

“Comparado con mi experiencia anterior, es un entorno saludable. Nadie se esconde detrás de nada. Si algo no salió bien, lo hablamos inmediatamente al final de la carrera”, declaró Ocon en una entrevista reproducida por Motorsport.

estebanocon_513979636_18520058662030217_4513937996520482207_n Las críticas apuntaron a la falta de motivación y comunicación interna en Alpine, algo que, según el piloto, condicionó el rendimiento del equipo. “Este equipo (Haas) está increíblemente motivado… En el pasado vi gente sin motivación, incluso en el paddock de Fórmula 1. Y eso probablemente es lo peor”, agregó, en alusión directa a su antigua escudería.

Ocon también remarcó la capacidad de respuesta que encontró en Haas. Como ejemplo, citó la rápida implementación de un nuevo volante: “En un mes construyeron un volante con doble embrague, lo cual es ridículo. Nunca había visto eso en ningún otro equipo, incluso en los grandes”.

estebanocon_468374274_1228152644929174_7412707082987851470_n Un contraste con el presente de Alpine El contexto no es favorable para Alpine, ya que la escudería francesa acumula apenas 20 puntos en el Mundial de Constructores 2025, mientras que Haas suma 35 unidades, superando a su rival directo en el campeonato.