Luto en el fútbol: murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme

El abogado y agente deportivo, que fue representante de Diego Maradona y asesor de Juan Román Riquelme, murió en la madrugada del domingo a los 69 años.

El abogado y agente deportivo Daniel Bolotnicoff falleció este domingo a los 69 años, según confirmaron medios nacionales. Su muerte se produjo en horas de la madrugada y generó fuerte impacto en el mundo del fútbol, especialmente en Boca Juniors, donde se desempeñaba como asesor de confianza del presidente Juan Román Riquelme.

Bolotnicoff tuvo una trayectoria extensa vinculada al fútbol argentino. Fue representante de Diego Armando Maradona, a quien acompañó en su regreso a Boca en 1995, y más tarde fundó la agencia Back Sports S.A. en 1998. Desde allí representó a jugadores como Diego Forlán, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Rodrigo Bentancur y Agustín Marchesín, entre otros.

image Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años Según TN, en los últimos años se convirtió en una figura central en la gestión de Riquelme en Boca. Además de asesorarlo en su carrera como futbolista, lo acompañó como dirigente y tuvo un rol destacado en las negociaciones de los mercados de pases. También presidía la Cámara de Agentes Deportivos, lo que le otorgaba incidencia en la organización del fútbol profesional en Argentina.