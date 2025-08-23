Boca recibe a Banfield por la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Boca Juniors se mide con Banfield en La Bombonera, por la fecha 6 de la Liga Profesional. Será este domingo a las 18.15 horas.

Alan Velasco, que selló el 3 a 0 y el triunfo Xeneize en el Malvinas Argentinas, recibe el abrazo de Battaglia. Boca volvió al festejo en Mendoza.

Boca Juniors recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en La Bombonera. El árbitro será Nicolás Lamolina.

El Xeneize llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

EDISON CAVANI INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas. MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES. De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada Xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs, pese a que todavía falta mucho.