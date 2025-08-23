23 de agosto de 2025 - 19:24

Boca recibe a Banfield por la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Boca Juniors se mide con Banfield en La Bombonera, por la fecha 6 de la Liga Profesional. Será este domingo a las 18.15 horas.

Alan Velasco, que selló el 3 a 0 y el triunfo Xeneize en el Malvinas Argentinas, recibe el abrazo de Battaglia. Boca volvió al festejo en Mendoza.

Foto:

Marcelo Alvarez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en La Bombonera. El árbitro será Nicolás Lamolina.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

EDISON CAVANI
INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.

De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada Xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs, pese a que todavía falta mucho.

image

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.

Probables formaciones de Boca - Banfield:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

Hora: 18:15

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

