Alpine, de la ilusión del top 5 al riesgo de ser el "mejor peor" equipo de la Fórmula 1

El receso de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó con un sabor amargo a Alpine , que podría cerrar el año como el peor equipo de la parrilla , pese a contar con una cosecha de puntos que, paradójicamente, lo colocaría como el “ mejor peor equipo de la historia ”.

Con 20 puntos en 14 Grandes Premios , el conjunto francés marcha en el último lugar del campeonato de constructores, a 15 unidades de Haas , su rival directo en la lucha por no terminar en el fondo.

Si Alpine cierra el campeonato último con más de 20 puntos , marcará un registro inédito en la F1 moderna . Nunca antes un equipo con semejante cantidad de unidades había terminado en el fondo de la clasificación.

El contraste histórico es evidente. Por ejemplo, Toro Rosso en 2009 apenas logró 8 puntos en toda la temporada (que bajo el sistema de puntuación actual equivaldrían a 29), y aún así quedó último. Alpine ya supera esa cifra parcial con casi una decena de carreras por disputarse.

En las clasificaciones también existe la comparación: Toro Rosso solo superó la Q1 en 14 ocasiones en aquella campaña, mientras que Alpine ya lo consiguió en 18 de 34 sesiones (contando las de sprint).

Dependencia total de Pierre Gasly y el sueño de Franco Colapinto

Otro dato llamativo es que los 20 puntos de Alpine fueron obra exclusiva de Pierre Gasly, quien se las ingenió para entrar en el top 12 en varias ocasiones. Por otro lado, Jack Doohan y Franco Colapinto todavía no lograron puntos.

Según la prensa europea, esta estadística expone la falta de consistencia del equipo y su dependencia absoluta del piloto francés. Lo cierto es que uno de los factores de la triste realidad de la escudería es la falta de fiabilidad de sus coches, donde el argentino progresa pese a la adversidad de pilotear, quizás, el peor coche de la categoría.

Colapinto y Gasly, en el peor momento de Alpine Colapinto y Gasly, en el peor momento de Alpine. @AlpineF1Team

Alpine sumido en una crisis estructural y las chances de mejorar para 2026

El presente de Alpine refleja una crisis más profunda que trasciende lo deportivo. La escudería, que en febrero aspiraba a pelear por el top 5 de constructores con su monoplaza A525, se encontró con problemas técnicos y organizativos que la empujaron hacia el fondo.

Además, esta será la última temporada en la que Alpine utilice motores Renault. A partir de 2026 se convertirá en cliente de Mercedes, un cambio que podría marcar un nuevo rumbo. Sin embargo, la reestructuración interna y los constantes cambios de directivos y responsables técnicos todavía mantienen al equipo en un terreno incierto.

El Alpine de Franco Colapinto en los boxes del GP de Hungría El Alpine de Franco Colapinto en los boxes del GP de Hungría. Foto: Captura TikTok @henriracingteam35

De acuerdo con el propio Pierre Gasly, el futuro del equipo sería positivo: “Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador", pronosticó el piloto en una entrevista con RacingNews365.

"Estoy seguro de que cuando llegue enero habrá muchos problemas con los coches completamente nuevos, el motor nuevo, etc. Pero debo decir que hasta ahora estoy bastante impresionado con lo que he visto del equipo", señaló el francés.

Por lo pronto, lo que debía ser el año del despegue de Alpine se transformó en una pesadilla y está a punto de cerrar 2025 con un récord poco envidiable: ser el equipo con más puntos en la historia de la F1 en terminar último.

alpine Fórmula 1. Cada vez es más preocupante la situación de los rodados de Alpine Internet

La paradoja de la escudería es clara y se podría decir que la temporada del equipo de Colapinto se resume así: un equipo demasiado grande para estar último, pero demasiado frágil para aspirar a más.