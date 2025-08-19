Aerolíneas Argentinas repudió la conducta de los jugadores de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

Antes del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio fuera de la cancha encendió la polémica. Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado en el que cuestionó la conducta de la delegación uruguaya durante su vuelo hacia Buenos Aires.
El hecho se viralizó luego de que la cuenta oficial del club uruguayo compartiera un video en el que varios jugadores saltan sobre los asientos, golpean los respaldos y las ventanillas mientras el avión estaba en pleno vuelo. En las imágenes se observa al capitán Maximiliano Olivera sobre un asiento, alentando a sus compañeros que cantaban con euforia: “La Copa Libertadores es mi obsesión”.
El comunicado de Aerolíneas Argentinas
La aerolínea manifestó su malestar en redes sociales: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”.
El episodio también muestra a una azafata intentando frenar la situación, sin lograr que los jugadores detuvieran sus acciones. El video generó repercusión inmediata, provocando críticas de hinchas y usuarios de distintas filiaciones.
Este incidente se suma al clima tenso que rodea la serie, donde Peñarol llega a Avellaneda con una ventaja global de 1-0, tras un encuentro marcado por roces en Montevideo y disturbios en el hotel donde se alojó el equipo. Hasta el momento, el club uruguayo no emitió respuesta a la queja de Aerolíneas Argentinas.