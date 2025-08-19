Aerolíneas Argentinas repudió la conducta de los jugadores de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

Un video que muestra disturbios de jugadores uruguayos generó el repudio de la aerolínea nacional, a horas del duelo de vuelta ante Racing por Copa Libertadores.

Aerolíneas Argentinas cuestionó el comportamiento del plantel de Peñarol durante el vuelo a Buenos Aires

Antes del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio fuera de la cancha encendió la polémica. Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado en el que cuestionó la conducta de la delegación uruguaya durante su vuelo hacia Buenos Aires.

El hecho se viralizó luego de que la cuenta oficial del club uruguayo compartiera un video en el que varios jugadores saltan sobre los asientos, golpean los respaldos y las ventanillas mientras el avión estaba en pleno vuelo. En las imágenes se observa al capitán Maximiliano Olivera sobre un asiento, alentando a sus compañeros que cantaban con euforia: “La Copa Libertadores es mi obsesión”.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas La aerolínea manifestó su malestar en redes sociales: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”.

Embed Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.

@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025 El episodio también muestra a una azafata intentando frenar la situación, sin lograr que los jugadores detuvieran sus acciones. El video generó repercusión inmediata, provocando críticas de hinchas y usuarios de distintas filiaciones.