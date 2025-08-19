Sufrimos todos por Lionel Messi: entrenó diferenciado en Inter Miami, pero no está descartado ante Tigres

Lionel Messi no se entrenó junto al resto del plantel de Inter Miami este martes y, aunque el entrenador Javier Macherano aseguró que "no está descartado", podría perderse el partido del miércoles frente al Tigres de Ángel Correa, a las 21 de Argentina, por los cuartos de final de la Leagues Cup.
Lionel Messi, estrella del Inter Miami
Lionel Messi, estrella del Inter Miami, está en duda para el partido del miércoles.
Si bien en aquel encuentro se lo vio bien, a tal punto de que marcó un gol y dio una asistencia, lo cierto es que el técnico había advertido que no estuvo "cien por ciento cómodo" en esos minutos que tuvo en cancha.
Cuando se lesionó Lionel Messi en el Inter Miami
Vale la pena recordar que en el choque ante el Necaxa a principios de mes, el campeón del mundo en Qatar 2022 debió salir reemplazado en los primeros minutos por una lesión muscular, que le obligó a perderse la victoria ante Pumas por 3-1 y la dura derrota 4-1 en el clásico ante Orlando City.
Si bien su regreso en Inter el pasado fin de semana sumado a que integra la prelista de Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas daban indicios de que estaría recuperado, esta ausencia en el entrenamiento enciende las alarmas.