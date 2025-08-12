12 de agosto de 2025 - 12:11

Azafata de Aerolíneas Argentinas llegó con joyas y 10 Iphone, en su casa tenía una fortuna y quedó detenida

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza acusada de intentar contrabandear artículos de lujo valuados en aproximadamente $58 millones.

Detienen a una azafata de Aerolíneas Argentinas por contrabandear joyas, relojes y celulares por $58 millones

Por Redacción Policiales

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza acusada de intentar contrabandear artículos de lujo valuados en aproximadamente $58 millones. El procedimiento tuvo lugar a mediados de mayo durante un control rutinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que detectó la carga prohibida en el escáner de equipajes.

La mujer, identificada como María del Carmen Patane, transportaba en su equipaje de mano ocho monedas metálicas, una pulsera, un anillo, cuatro relojes, tres cadenitas y un prendedor. Según trascendió, al ser interrogada declaró que una persona —de la que no aportó datos— le había ofrecido dinero para trasladar dichos elementos.

Al revisar su equipaje de bodega, los efectivos hallaron diez teléfonos celulares marca Apple, que la acusada dijo llevar “para reparar”. Sin embargo, ante la magnitud del hallazgo, fue trasladada a una oficina para labrar las actuaciones correspondientes. El procedimiento provocó demoras en el vuelo AR-1304 con destino a Miami.

La investigación se extendió al domicilio de la azafata, donde se secuestraron 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros en efectivo. La causa, caratulada como tentativa de contrabando, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, bajo la órbita del juez Diego Alejandro Amarante.

Patane, de 64 años, permanece imputada mientras se avanza en determinar la procedencia de los bienes y posibles vínculos con redes de contrabando internacional.

