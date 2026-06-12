Cayó un delincuente que tomó de rehén a su familia y obligaba a su hija a vender drogas.

Un hombre fue detenido en Bernal Oeste, partido de Quilmes , luego de un operativo de alta complejidad que permitió rescatar a dos mujeres que presuntamente permanecían retenidas contra su voluntad en una vivienda .

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El procedimiento incluyó la intervención del Grupo Especial Halcón y de un negociador especializado debido a que el sospechoso se encontraba armado, atrincherado y presentaba un comportamiento considerado de extrema peligrosidad por los investigadores.

La causa se inició a partir de alertas procesadas por el Centro de Emergencias de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que derivaron en llamados al 911 denunciando una situación de violencia intrafamiliar en una vivienda ubicada sobre la calle Pilcomayo, cerca de su intersección con la calle 163.

Según informaron fuentes de la investigación, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes acudieron al lugar mientras realizaban tareas operativas en la jurisdicción de la Comisaría Séptima.

Al llegar al domicilio, los agentes observaron a una joven de 19 años que escapaba del inmueble utilizando muletas. De acuerdo con la denuncia que realizó ante los policías, su padre la mantenía cautiva bajo amenazas de muerte con armas de fuego y la obligaba a participar en actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes .

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- Pasó en jurisdicción de la comisaría séptima de Quilmes.

- Tenía una captura de una fiscalía de Varela.

- Para capturarlo le arrojaron gas lacrimógeno.

- Le incautaron armas. pic.twitter.com/GX2YpUI3qL — Vía Szeta (@mauroszeta) June 11, 2026

Ante la gravedad de la situación y al constatar que una segunda mujer permanecía dentro de la vivienda, el Ministerio Público Fiscal ordenó desplegar un operativo de cerrojo y convocó al Grupo Especial Halcón junto con un negociador especializado.

Las autoridades señalaron que sobre el sospechoso pesaba además un pedido de captura activa emitido en mayo por una causa relacionada con la presunta portación ilegal de un arma de guerra.

Tras varias instancias de negociación, los efectivos lograron evacuar de manera segura a la segunda mujer. Sin embargo, el acusado continuó negándose a entregarse, por lo que las fuerzas especiales avanzaron con el ingreso táctico al inmueble mediante la utilización de gases lacrimógenos.

Finalmente, el hombre fue reducido y detenido sin que se registraran víctimas fatales durante el procedimiento.

Durante la requisa realizada en la propiedad, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración perteneciente a la Policía Federal Argentina y con municiones en su interior, un revólver calibre .32, cerca de 80 proyectiles de distintos calibres y un cargador de fusil FAL.

tomó de rehén a su familia El arsenal que encontraron en su casa.

Además, los agentes hallaron un chaleco táctico porta placas, prendas con insignias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que exhibían rango de oficial, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Quilmes, que avaló el allanamiento de urgencia realizado en el lugar y dispuso la detención formal del acusado.

El hombre quedó alojado en una dependencia de máxima seguridad mientras avanza la causa en la que se lo investiga por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, portación ilegal de arma de guerra y de uso civil, lesiones en un contexto de violencia de género y resistencia a la autoridad".