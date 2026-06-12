12 de junio de 2026 - 11:52

Impresionante choque entre un auto y un micro en Lujan: ocho heridos

El accidente ocurrió en la intersección de San Martín y Castro Barros. La conductora del vehículo particular fue trasladada al Hospital del Carmen con politraumatismo, mientras que una pasajera del micro sufrió lesiones en la columna y la cadera.

Impresionante choque entre un auto y un micro en Lujan: ocho heridos

Impresionante choque entre un auto y un micro en Lujan: ocho heridos

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos mujeres resultaron heridas y otras seis personas sufrieron lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido este jueves por la mañana en Luján de Cuyo, donde chocaron un micro y un auto.

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El siniestro se registró cerca de las 9.45 en la intersección de las calles San Martín y Castro Barros. Según las primeras averiguaciones realizadas por personal policial, un colectivo Mercedes-Benz circulaba por San Martín cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra un Volkswagen Gol Trend que habría cruzado de carril antes de la colisión.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del auto, identificada como A.M.E., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada al Hospital del Carmen para recibir atención médica.

Por su parte, una pasajera del micro identificada como C.C. fue derivada al Hospital Lagomaggiore con traumatismos en la columna cervical y en la cadera, siendo la persona con lesiones de mayor consideración entre los ocupantes del transporte público.

Además, otros seis pasajeros presentaron politraumatismo leve y fueron asistidos por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar del accidente.

Tras el siniestro, al conductor del colectivo se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con un registro de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Personal policial, agentes de tránsito y equipos de emergencia trabajaron en la escena para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar la mecánica del hecho.

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