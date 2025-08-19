Paulo Dybala le rompió el corazón al hincha de Boca: "Tengo contrato acá, sigo comiendo asado en Roma"

Pulo Dybala aseguró que pretende respetar su vínculo con la Roma, pero de todas formas no le cerró la puerta a compartir cancha junto a Paredes en Boca.

Embed Dybala y los asados con Paredes: "Tengo contrato, así que por ahora sigo comiendo asado en Roma" pic.twitter.com/7gUCQ5h1l5 — OLGA (@olgaenvivo) August 19, 2025 "Tengo contrato acá, así que por ahora sigo comiendo asado acá en Roma", confesó con una sonrisa el delantero de 31 años en una entrevista en Olga, ante la consulta de si estaba en sus planes cumplir el sueño de compartir nuevamente equipo con el 5 de la Selección Argentina.

Dybala renovó su contrato con La Loba -a principio de año- hasta junio de 2026, fecha en la que comenzará el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, con lo cual la posibilidad de Boca deberá esperar al menos un tiempo más.

Gyt8stNW8AAnnwr Paulo Dybala continúa en la Roma y no vendría a Boca por el momento. Gentileza. Paulo Dybala puede jugar en Boca en un futuro ¿Hay chances después? Confeso hincha de Boca desde pequeño, hasta el propio Paredes reveló en su presentación que para la Joya sería "un sueño" jugar en en el Xeneize y que él lo está "volviendo loco" hace tiempo para que se concrete. Varias versiones hacen mención a que en poco más de un año, con el vínculo cumplido en Roma y la Copa del Mundo finalizada, las chances aumentan exponencialmente.