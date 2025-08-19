19 de agosto de 2025 - 15:58

Paulo Dybala le rompió el corazón al hincha de Boca: "Tengo contrato acá, sigo comiendo asado en Roma"

Pulo Dybala aseguró que pretende respetar su vínculo con la Roma, pero de todas formas no le cerró la puerta a compartir cancha junto a Paredes en Boca.

Dybala renovó su contrato con La Loba -a principio de año- hasta junio de 2026, fecha en la que comenzará el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, con lo cual la posibilidad de Boca deberá esperar al menos un tiempo más.

Gyt8stNW8AAnnwr
Paulo Dybala puede jugar en Boca en un futuro

¿Hay chances después? Confeso hincha de Boca desde pequeño, hasta el propio Paredes reveló en su presentación que para la Joya sería "un sueño" jugar en en el Xeneize y que él lo está "volviendo loco" hace tiempo para que se concrete. Varias versiones hacen mención a que en poco más de un año, con el vínculo cumplido en Roma y la Copa del Mundo finalizada, las chances aumentan exponencialmente.

"Me encantaría por la clase de jugador que es, por la clase de persona que es y porque se que para él también sería un sueño. Pero no me meto en las decisiones de los demás. Cada uno tiene su carrera, su vida, y si le toca venir bienvenido sea", dijo el volante campeón del mundo sobre su amigo Dybala y un hipotético pase a Boca.

