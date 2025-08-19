Medalla de oro para Argentina en Mundial Junior de Natación

Ocurrió en el marco de la disputa de los 400 metros medley en el torneo que se disputa en Rumania, donde la especialista en natación rompió un par de récords

Natación. Después de unos Panamericanos brillantes, Agostina Hein se colgó una medalla dorada en el Mundial Junior de la disciplina

"Amo esta carrera, estoy muy emocionada, tengo ganas de llorar”, fue la emotiva confesión de la flamante campeona mundial junior de natación Agostina Hein tras salir -una vez más- vencedora en los 400 metros medley.

Hein, la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, realizó una tarea brillante en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en Paraguay donde sumó 8 medallas (tres doradas, cuatro plateadas y una de bronce).

¿Qué ocurrió en el Mundial? En este caso, la nadadora de Campana lo consiguió en el certamen que se disputa en Otopeni, Rumania, donde se quedó con la medalla dorada y el récord mundial con una marca de 4:34.34. Además, batió el récord con el que Georgina Bardach ganó la medalla en Atenas 2004.

La atleta oriunda de Campana es entrenada por Sebastián Montero y se preparó en las piletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) y en Zárate. Hein obtuvo la primera dorada para Argentina en Asunción 2025 en los 400 metros libre, donde registró récord de torneo con 4:06.96. Luego, también ganó las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado. La cosecha continuó con las plateadas en las postas 4x100 libre mixto, 4x100 combinado femenino, 4x200 libre femenino y 4x100 combinado mixto y las de bronce en la posta 4x100 libre femenino.

Hein, figura de la delegación argentina, dejó Asunción para sumarse al equipo nacional en Rumania, donde disputa el Mundial Junior hasta el 24 de agosto junto a Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou.

Ya con 15 años había logrado la medalla de bronce en el Mundial Juvenil en Israel y la marca A para el Mundial de Doha 2024, donde se destacó con un quinto puesto en los 800 metros libres. Ahora, después de su gran actuación en Asunción 2025 llegó su primera medalla dorada en un mundial.