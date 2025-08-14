Juegos Panamericanos Junior: La Vikinga Hein conquista Asunción con oro, récord y emoción

La bandera argentina volvió a flamear bien alto en el centro acuático de Asunción 2025 gracias al talento y el corazón de Agostina Hein. La nadadora de Campana se coronó campeona en los 200 y 400 metros combinados, registrando nuevos récords en las distancias: de 2'12"12/100 y 4'38"41/100. Los que le permitieron sumar su tercera medalla dorada en estos Juegos Panamericanos Junior.

La jornada fue doblemente especial para la delegación argentina, ya que Magui Portela escoltó a Hein en la final de 400mts, logrando una medalla de plata tan merecida como emotiva.

La Vikinga Hein agranda su leyenda con cada brazada, lleva una medalla en cada competencia disputada y ya suma siete en total. En los 200 mts combinados, además de mejorar la marca de los Juegos, la nadadora también, estableció un nuevo registro nacional.

“Se lo dedico a mi familia, a mi equipo, a mi novio y a toda la gente de Argentina q ue nos apoya en estos Juegos”, dijo Hein entre lágrimas, visiblemente emocionada tras bajarse del podio. No pudo contenerse al hablar de su entrenador, Sebastián Montero : “Me dan ganas de llorar… Seba para mí es todo. Tuve tanta suerte de encontrarlo…”, confesó la Vikinga.

Pero eso no fue todo: la joven promesa también se colgó la medalla de plata en el relevo 4x200 libre, junto a Portela , Malena Santillán y Lucía Gauna , consolidando una actuación sobresaliente del equipo argentino en la pileta.

Agostina Hein, nuevamente campeona panamericana junior, esta vez en los 400m combinados, con un tiempazo récord de 4:38.41s. Sexta medalla en total para ella en #Asu2025 . Argentina llega a las cuatro medallas doradas, todas en natación. pic.twitter.com/bYZljFpazw

image Las posta de 4x200 libre, integrada por Agostina Hein, Magui Portela, Malena Santillán y Lucía Gauna, logró la medalla de plata. Gentileza.

Con apenas 17 años, Hein confirma su proyección como figura clave de la natación argentina. Su crecimiento ha sido meteórico: tras su debut olímpico en París 2024, ya cuenta con participaciones destacadas en mundiales juveniles y de mayores. De hecho, en el Mundial de Doha 2024 finalizó 8va. en los 400 metros libres y 11va. en 1.500, mientras que en Israel 2023 se subió al podio con un bronce en los 800 metros del Mundial junior.

Luego de su participación en Paraguay, Agostina viajará a Rumania, donde competirá en una nueva edición del Mundial juvenil, donde buscará seguir haciendo historia.

image

Jornada con menos medallas, pero con podios valiosos

Más allá de la natación, Argentina sumó un total de seis preseas en el día. En ciclismo, la mendocina Julieta Benedetti se llevó la plata en la prueba de ómnium, mientras que Alejo Betique logró un bronce en velocidad. En remo, Santino Menin aportó otra medalla plateada en par de remos cortos.

En el medallero general, Argentina se ubica en la 6ª posición con 34 medallas en total (4 de oro, 18 de plata y 12 de bronce), en una tabla liderada por Brasil (91 preseas) y seguida por Estados Unidos, Chile, Colombia y México.