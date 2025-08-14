14 de agosto de 2025 - 22:16

Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la Policía de Brasil: piñas, patadas y detenciones

Hubo graves incidentes en Belo Horizonte. El hecho se registró luego de que el marcador del partido cerrara 2 - 1 a favor del local.

Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la Policía de Brasil.

Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la Policía de Brasil.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras el partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro, los hinchas del Tomba se enfrentaron con la Policía de Brasil. El encuentro se dio por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El violento cruce, que ocurrió dentro del estadio en Belo Horizonte, fue filmado por algunos de los presentes. Según trascendió, los disturbios ocurrieron una vez que terminó el encuentro.

Sobre el final, el conjunto local remontó el resultado y se impuso por 2-1. Pero todo no terminó de buena manera, ya que un grupo de hinchas se agarró a trompadas con efectivos de la Policía local.

Del tumulto participaron también varios agentes de seguridad privada que custodiaban la tribuna. La agresión fue escalando e incluso varios fanáticos se pusieron en peligro.

Cabe mencionar que la vuelta de la serie de octavos de final se jugará el próximo jueves 21 de agosto, desde las 19, en Mendoza. El Tomba tendrá que revertir el marcador para avanzar a la próxima instancia.

