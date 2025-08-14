La despedida de Raúl Cascini de Boca: dos frases y una amenaza para los periodistas

El exmiembro del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini, fue a saludar al plantel y luego hizo una extraña exposición ante los medios.

Raúl Cascini y Mauricio Serna junto a Leandro Paredes. Hoy, los dos exjugadores del Xeneize, están fuera del club.

Es una frase habitual que Boca no tiene paz. Y muchas veces, la razón de esa situación, nace de sus propios protagonistas. Juan Román Riquelme buscó descomprimir la crisis que vive el club con la disolución del Consejo de Fútbol. Los elegidos para dejar sus cargos fueron Raúl Cascini y Mauricio Serna.

Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida del Xeneize.



#SeHablaAsíEnDSPORTS pic.twitter.com/mxguFWzvNd — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 14, 2025 El colombiano se despidió en sus redes, con palabras emotivas. El otro ex volante central, eligió una manera extraña. Un pequeño discurso de dos frases y una amenaza. En definitiva, una situación que no ayuda para nada al momento.

La palabras de Raúl Cascini en su despedida de Boca "No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente, que es mi amigo", arrancó diciendo Cascini, en la sala de prensa de Casa Amarilla que está en la Bombonera, donde el equipo se entrenó este jueves.