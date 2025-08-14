La despedida de Raúl Cascini de Boca: dos frases y una amenaza para los periodistas

Es una frase habitual que Boca no tiene paz. Y muchas veces, la razón de esa situación, nace de sus propios protagonistas. Juan Román Riquelme buscó descomprimir la crisis que vive el club con la disolución del Consejo de Fútbol. Los elegidos para dejar sus cargos fueron Raúl Cascini y Mauricio Serna.
El colombiano se despidió en sus redes, con palabras emotivas. El otro ex volante central, eligió una manera extraña. Un pequeño discurso de dos frases y una amenaza. En definitiva, una situación que no ayuda para nada al momento.
La palabras de Raúl Cascini en su despedida de Boca
"No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente, que es mi amigo", arrancó diciendo Cascini, en la sala de prensa de Casa Amarilla que está en la Bombonera, donde el equipo se entrenó este jueves.
Y ahí, lanzó su amenaza. "Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo. Chau, un saludo...", disparó ante los periodistas presentes. Insólito.