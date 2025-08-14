14 de agosto de 2025 - 17:43

La despedida de Raúl Cascini de Boca: dos frases y una amenaza para los periodistas

El exmiembro del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini, fue a saludar al plantel y luego hizo una extraña exposición ante los medios.

Raúl Cascini y Mauricio Serna junto a Leandro Paredes. Hoy, los dos exjugadores del Xeneize, están fuera del club.

Raúl Cascini y Mauricio Serna junto a Leandro Paredes. Hoy, los dos exjugadores del Xeneize, están fuera del club. 

Foto:

Gentileza.

Godoy Cruz ya visita a Atlético Mineiro

Godoy Cruz ya visita a Atlético Mineiro

Por Redacción Deportes
Agostina - en lo alto del podio- en cada competencia que participa engrandece su figura. En Asunción, logró sumar dos oros y un nuevo registro en 400mts  combinados en el Panamericano Junior.

Juegos Panamericano Junior: Agostina Hein brilla en Asunción con oro, récord y pura emoción
El colombiano se despidió en sus redes, con palabras emotivas. El otro ex volante central, eligió una manera extraña. Un pequeño discurso de dos frases y una amenaza. En definitiva, una situación que no ayuda para nada al momento.

La palabras de Raúl Cascini en su despedida de Boca

"No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente, que es mi amigo", arrancó diciendo Cascini, en la sala de prensa de Casa Amarilla que está en la Bombonera, donde el equipo se entrenó este jueves.

