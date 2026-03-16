Nahuel Ulariaga volvió al gol y lideró el desahogo de Godoy Cruz

Nahuel Ulariaga volvió a convertir y su gol selló el camino al esperado triunfo de Godoy Cruz frente a Ferro Carril Oeste, cortando así una racha negativa que se extend ía en su propio estadio, el Feliciando Gambarte.

El grito de gol de Ulariaga pareció inundar el Gambarte y contagiar a todo el equipo, que dominó claramente el primer tiempo, aunque terminó sufriendo en la segunda mitad por la tensión y la ansiedad de mantener el resultado a favor.

“Es un desahogo total, muy agradecido a la familia, a Dios, al club . Disfrutamos mucho por todo lo que veníamos pasando. Es un triunfo que necesitábamos y vamos a tratar de seguir demostrando el equipo que somos y revertir todo ese mal momento”, comentó el jugador aún emocionado.

El atacante, que llegó hace diez años a la Bodega y se formó prácticamente en el club, no ocultó su emoción. “Tenía mucha ilusión y fe de que este iba a ser e l día en que íbamos a volver a ganar. Queríamos un triunfo, lo necesitábamos, y es lo que habíamos hablado. La verdad estoy muy feliz”, agregó.

Sobre los malos momentos previos, reconoció la frustración de un equipo que no siempre pudo reflejar su juego en los resultados: “Hemos sufrido mucho en estos días, incluso en el partido pasado. Entendemos a los hinchas: no podíamos ganar hace mucho tiempo en nuestra cancha. Con esta victoria mostramos otra cara y les agradecemos el apoyo a todos”.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Con el triunfo ante Ferro, el primero desde su regreso al Gambarte, el Tomba desató una verdadera fiesta en la Bodega Walter Caballero / Los Andes

Una racha que llegó a su fin

El vestuario se convirtió en un abrazo colectivo bajo un triunfo que demoró casi un año en llegar. La última victoria del Tomba de local había sido el 28 de abril de 2025, en el estadio Malvinas Argentinas, frente a Atlético Tucumán por 1ª 0, con gol de Auzmendi. En el Gambarte, el equipo acumulaba 11 partidos sin ganar: 8 empates y 3 derrotas.

“En el camarín todos los chicos, Mateo, Roberto y todos los demás, estaban muy emocionados. Hemos sufrido mucho todo este tiempo, pero pusimos la cara. Sabemos a lo que nos exponemos, hoy estamos contentos y agradecidos al grupo y al equipo”, señaló el delantero.

El valor de volver al gol

Ulariaga destacó también el valor de volver a convertir: “Volver a hacer un gol es lo que más amo y lo que más me gusta. Me siento feliz principalmente por ayudar al equipo a lograr este triunfo. Esto se lo dedico a mi novia, mi familia, mis compañeros y a todos los que me han demostrado cariño y apoyo. Es algo que realmente agradezco”.

Con este resultado, Godoy Cruz no solo cortó la racha negativa en el Gambarte, sino que también abrió una nueva página de confianza y motivación para el equipo mendocino, que busca consolidarse y dar continuidad a su mejor versión.