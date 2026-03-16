16 de marzo de 2026 - 18:38

La joya nacional ganó la primera fecha del circuito argentino de surf: historia de un dominio

Thiago Passeri, de 16 años, volvió de hacer experiencia en Hawaii y arrasar en Perú para conquistar el RVCA Pro con una actuación épica. Un talento especial. Los detalles de lo que pasó en Chapadmalal.

SURF. &nbsp;A Passeri le dio tiempo también para jugar al tejo mientras esperaba a sus rivales.

SURF.  A Passeri le dio tiempo también para jugar al tejo mientras esperaba a sus rivales.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los dos salen del agua, luego de correr una final épica, y sonríen, como si se hubiesen estado divirtiendo, y no compitiendo por ser el ganador de la primera fecha del circuito Open argentino. De la costa llegan el padre y el tío de Thiago Passeri, para levantarlo en andas, en el clásico festejo del surf, pero en realidad es Nazareno Pereyra, el derrotado en la final, quien se ofrece a agarrar una de las piernas de su rival y levantarlo en una genuina actitud. Una imagen que resume la deportividad y, sobre todo, un momento. El del hijo de Martín Passeri, ya mucho más que la joya del surf nacional. A esta altura, es EL hombre. El que arrasa acá y en el exterior. Con apenas 16 años es la referencia y la esperanza, el que sorprende e impacta, el que ilusiona con tener por primera vez uno de los nuestros en la máxima división mundial, el famoso Championship Tour (lo disputan sólo 34 surfistas). Nada más y nada menos.

Leé además

SURF. Gran final del circuito con olas top para la consagración de JC Ruggiero y Victoria Muñoz Larreta. 

Quiénes son los nuevos campeones del surf argentino: el crecimiento del deporte en el país

Por Redacción Deportes
el bohemio pueblito de brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de musica, surf y puestas de sol

El bohemio pueblito de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Por Andrés Aguilera
1-ThiagoVuela
SURF.Thiago vuela. Logr&oacute; 19 de los 20 puntos posibles con dos a&eacute;reos.

SURF.Thiago vuela. Logró 19 de los 20 puntos posibles con dos aéreos.

Surf: el primer día de competencia

Ya el primer día del RVCA Open Pro, disputado en la playa que está justo delante de la unidad 5 de los famosos hoteles de Chapadmalal, Passeri había dado un show, con una serie que le permitió sumar 19 de los 20 puntos posibles. “El heat soñado”, admitió el chico que metió un aéreo altísimo (ver foto) y luego otro con rotación completa, aprovechando unas rampas hermosas de casi 2 metros que se generaron en un día de oleaje épico.

Nada cambió en el segundo día. Nada ni nadie pudieron frenar a Thiago, quien estos dos últimos años creció físicamente, mejoró su surfing a pasos agigantados y siguió avanzando en la madurez y personalidad que parece heredar de su padre Martín, el más ganador de la historia del circuito nacional con seis títulos. En la definición, la nueva estrella del Team Quiksilver venció a la otra joya del mejor equipo nacional del momento, Naza Pereyra. Y el de Miramar, lejos de frustrarse, terminó rendido a los pies del ganador. Thiago la está rompiendo. Fue una gran final, alto día, que va a quedar grabado en la memoria de todos”, dijo, lejos de buscar excusas o ponerse mal por la derrota.

2-ThiagoAndas
SURF. Hasta su derrotado lo sac&oacute; en andas. Con 16 a&ntilde;os despierta admiraci&oacute;n.

SURF. Hasta su derrotado lo sacó en andas. Con 16 años despierta admiración.

Thiago se había anotado en esta primera parada del torneo argentino desde Hawaii, donde fue a hacer su primera gran experiencia en la meca del surf mundial. Aún extasiado, se inscribió antes de salir para Perú, donde lo esperaba el Surf Fest Pro League en una nueva fecha del tour latinoamericano (el ALAS Global Tour). Allí fue y ganó, de forma brillante, tanto en la categoría Sub 18 como en Open, superando a surfistas de mayor experiencia y rodaje.

Thiago parece poderlo todo. En el medio de su dominio en el agua, gracias a su energía y pasión por los deportes, el pibe jugó al tejo en la playa -con su padre, el tío y un amigo- y también se hizo un rato para jugar al fútbol (ver fotos), mostrando por qué integró las inferiores de Aldosivi hasta que se inclinó definitivamente por el surf.

3-PodioChicas
SURF. &nbsp;Las chicas en el podio. Gan&oacute; otra vez Katy Wirsch..&nbsp;

SURF. Las chicas en el podio. Ganó otra vez Katy Wirsch..

Su brillante perfomance eclipsó lo que pasó en la otra rama. En las chicas la ganadora fue Katy Wirsch, quien viene subiendo su nivel y ganando. El año pasado lo cerró con un triunfo, en el Quiksilver Pro, y ahora abrió el calendario con otro, superando en la final a

Catalina Merceré, para cerrar de manera brillante un RVCA Pro que tuvo de todo, incluyendo unas pizzas caseras para cerrar el evento.

Embed

Así arrancaron las cosas en este nuevo ciclo de competencias que consagrará a dos campeones argentinos, la mayor aspiración para los atletas durante este año, que será representar al país en los Juegos Panamericanos y el Mundial de la ISA, las llaves que pueden abrir la puerta nada menos que de los próximos Juegos Olímpicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Surf: la impactante actualidad del argentino Thiago Passeri, que sueña con llegar a lo más alto del circuito. 

Surf: la impactante actualidad del argentino Thiago Passeri, que sueña con llegar a lo más alto del circuito

Por Redacción Deportes
El grito de gol de Nahuel Ulariaga desató la emoción en la Bodega tras una larga racha sin triunfos.

Nahuel Ulariaga volvió al gol y lideró el desahogo de Godoy Cruz

Master 1000 con hito argentino: Guido Andreozzi gritó campeón en el dobles de Indian Wells. 

Tenis: el argentino Guido Andreozzi gritó campeón en el dobles de Indian Wells

Finalissima suspendida: ¿qué pasa con las entradas vendidas en Qatar?

Finalissima suspendida: ¿qué pasa con las entradas vendidas en Qatar para Argentina vs. España?