La joya nacional ganó la primera fecha del circuito argentino de surf: historia de un dominio
Thiago Passeri, de 16 años, volvió de hacer experiencia en Hawaii y arrasar en Perú para conquistar el RVCA Pro con una actuación épica. Un talento especial. Los detalles de lo que pasó en Chapadmalal.
SURF. A Passeri le dio tiempo también para jugar al tejo mientras esperaba a sus rivales.
Los dos salen del agua, luego de correr una final épica, y sonríen, como si se hubiesen estado divirtiendo, y no compitiendo por ser el ganador de la primera fecha del circuito Open argentino. De la costa llegan el padre y el tío de Thiago Passeri, para levantarlo en andas, en el clásico festejo del surf, pero en realidad es Nazareno Pereyra, el derrotado en la final, quien se ofrece a agarrar una de las piernas de su rival y levantarlo en una genuina actitud. Una imagen que resume la deportividad y, sobre todo, un momento. El del hijo de Martín Passeri, ya mucho más que la joya del surf nacional. A esta altura, es EL hombre. El que arrasa acá y en el exterior. Con apenas 16 años es la referencia y la esperanza, el que sorprende e impacta, el que ilusiona con tener por primera vez uno de los nuestros en la máxima división mundial, el famoso Championship Tour (lo disputan sólo 34 surfistas). Nada más y nada menos.
Ya el primer día del RVCA Open Pro, disputado en la playa que está justo delante de la unidad 5 de los famosos hoteles deChapadmalal, Passeri había dado un show, con una serie que le permitió sumar 19 de los 20 puntos posibles. “El heat soñado”, admitió el chico que metió un aéreo altísimo (ver foto) y luego otro con rotación completa, aprovechando unas rampas hermosas de casi 2 metros que se generaron en un día de oleaje épico.
Thiago se había anotado en esta primera parada del torneo argentino desde Hawaii, donde fue a hacer su primera gran experiencia en la meca del surf mundial. Aún extasiado, se inscribió antes de salir para Perú, donde lo esperaba el Surf Fest Pro League en una nueva fecha del tour latinoamericano (el ALAS Global Tour). Allí fue y ganó, de forma brillante, tanto en la categoría Sub 18 como en Open, superando a surfistas de mayor experiencia y rodaje.
Thiago parece poderlo todo. En el medio de su dominio en el agua, gracias a su energía y pasión por los deportes, el pibe jugó al tejo en la playa -con su padre, el tío y un amigo- y también se hizo un rato para jugar al fútbol (ver fotos), mostrando por qué integró las inferiores de Aldosivi hasta que se inclinó definitivamente por el surf.