El bohemio pueblito de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Enclavado en la isla de Florianópolis, este rincón de Brasil combina el espíritu libre del surf con la calidez de un pueblo pesquero.

Barra da Lagoa (Brasil) es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Con calles angostas de arena, casitas coloridas y bares frente al mar, conserva la esencia de una aldea costera, pero con un toque moderno que atrae a viajeros de todo el mundo.

Playas, surf y naturaleza en estado puro

La playa principal, de aguas turquesas y olas suaves, es perfecta para principiantes del surf y para quienes disfrutan nadar o caminar al atardecer.

Muy cerca, un sendero conduce hasta la Prainha do Leste, una playa salvaje rodeada de selva atlántica, ideal para los que buscan desconexión total.

Ambiente bohemio y noches frente al mar

Cuando cae el sol, la vida se traslada a los bares costeros y paradores donde la música en vivo, el reggae y la samba se mezclan con el sonido de las olas.

Es un punto de encuentro entre surfistas, mochileros y artistas, todos atraídos por su energía relajada y su espíritu libre.

Gastronomía y hospedajes con encanto

El pueblo ofrece una gran variedad de posadas con vista al mar y restaurantes donde el pescado fresco es el protagonista.

Los visitantes pueden degustar moquecas, camarones a la plancha o una caipirinha al borde de la arena mientras cae la tarde.

Cómo llegar

Barra da Lagoa se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.

Se puede acceder fácilmente en auto, bus o incluso en bicicleta desde otros puntos de la isla.

Barra da Lagoa no es solo un destino de playa: es una forma de vida. Entre surf, música y atardeceres que parecen pintados, este pequeño pueblo bohemio conquista a quienes buscan libertad, belleza y una dosis de buena energía frente al Atlántico.

