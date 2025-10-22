El bohemio pueblito de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Barra da Lagoa (Brasil) es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Con calles angostas de arena, casitas coloridas y bares frente al mar, conserva la esencia de una aldea costera, pero con un toque moderno que atrae a viajeros de todo el mundo.
Playas, surf y naturaleza en estado puro
La playa principal, de aguas turquesas y olas suaves, es perfecta para principiantes del surf y para quienes disfrutan nadar o caminar al atardecer.
Muy cerca, un sendero conduce hasta la Prainha do Leste, una playa salvaje rodeada de selva atlántica, ideal para los que buscan desconexión total.
Ambiente bohemio y noches frente al mar
Cuando cae el sol, la vida se traslada a los bares costeros y paradores donde la música en vivo, el reggae y la samba se mezclan con el sonido de las olas.
Es un punto de encuentro entre surfistas, mochileros y artistas, todos atraídos por su energía relajada y su espíritu libre.
Gastronomía y hospedajes con encanto
El pueblo ofrece una gran variedad de posadas con vista al mar y restaurantes donde el pescado fresco es el protagonista.
Los visitantes pueden degustar moquecas, camarones a la plancha o una caipirinha al borde de la arena mientras cae la tarde.
Cómo llegar
Barra da Lagoa se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.
Se puede acceder fácilmente en auto, bus o incluso en bicicleta desde otros puntos de la isla.
Barra da Lagoa no es solo un destino de playa: es una forma de vida. Entre surf, música y atardeceres que parecen pintados, este pequeño pueblo bohemio conquista a quienes buscan libertad, belleza y una dosis de buena energía frente al Atlántico.