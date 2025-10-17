Estafa divina: vendían oraciones religiosas creadas con inteligencia artificial y juntaron más de U$D 500 mil

En Nilópolis, un municipio del Estado de Río de Janeiro deBrasil, un grupo de 35 estafadores fue arrestado por la policía el pasado 8 de octubre. Esta organización criminal, dedicada a la llamada “estafa de la oración”, consistía en vender plegarias supuestamente personalizadas pero eran generadas mediante el uso de Inteligencia artificial.
Tras dos años de investigación, las autoridades lograron dar con los estafadores.
Cuáles eran los pasos para realizar las estafas
El plan comenzaba con la captación de víctimas a través de las redes sociales. El líder del grupo, un supuesto pastor, publicaba mensajes motivadores y una invitación para recibir “el milagro” o una “revelación divina”.
El siguiente paso se basaba en que operadores actuaban de call center, continuaban con el engaño a través de llamadas telefónicas. Durante la comunicación, se dedicaban en averiguar detalles de los creyentes, como problemas de salud, dificultades económicas o familiares.
Mediante la falsa promesa de curar enfermedades y mejorar la calidad de vida, los estafadores generaban estas oraciones personalizadas utilizando la herramienta de Inteligencia artificial. El servicio era ofrecido en un valor promedio de 50 reales, aproximadamente 9 dólares, por plegaria.
En algunos casos, las personas quedaban impresionadas por las oraciones que recibían y regresaban por el servicio, llegando a abonar grandes sumas de dinero en búsqueda de más asitencia espiritual.
Ganancias gracias a engaños con inteligencia artificial
La jefa de la comisaría de Nilópolis y responsable del caso, Isabelle Conti, informó que durante el par de años de operación, los falsos oradores lograron recaudar alrededor de 540.000 dólares lo que representa 3 millones de reales.
Durante el operativo policial, los agentes allanaron la sede de la organización y encontraron una lista con precios de oraciones y registros detallados de los pagos recibidos.