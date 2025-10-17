Estafa divina: vendían oraciones religiosas creadas con inteligencia artificial y juntaron más de U$D 500 mil

En Nilópolis, un municipio del Estado de Río de Janeiro de Brasil , un grupo de 35 estafadores fue arrestado por la policía el pasado 8 de octubre. Esta organización criminal, dedicada a la llamada “estafa de la oración”, consistía en vender plegarias supuestamente personalizadas pero eran generadas mediante el uso de Inteligencia artificial .

El plan comenzaba con la captación de víctimas a través de las redes sociales. El líder del grupo, un supuesto pastor, publicaba mensajes motivadores y una invitación para recibir “el milagro” o una “revelación divina”.

El siguiente paso se basaba en que operadores actuaban de call center, continuaban con el engaño a través de llamadas telefónicas. Durante la comunicación, se dedicaban en averiguar detalles de los creyentes, como problemas de salud, dificultades económicas o familiares.

Mediante la falsa promesa de curar enfermedades y mejorar la calidad de vida, los estafadores generaban estas oraciones personalizadas utilizando la herramienta de Inteligencia artificial. El servicio era ofrecido en un valor promedio de 50 reales, aproximadamente 9 dólares, por plegaria.

En algunos casos, las personas quedaban impresionadas por las oraciones que recibían y regresaban por el servicio, llegando a abonar grandes sumas de dinero en búsqueda de más asitencia espiritual.

Ganancias gracias a engaños con inteligencia artificial

La jefa de la comisaría de Nilópolis y responsable del caso, Isabelle Conti, informó que durante el par de años de operación, los falsos oradores lograron recaudar alrededor de 540.000 dólares lo que representa 3 millones de reales.

Durante el operativo policial, los agentes allanaron la sede de la organización y encontraron una lista con precios de oraciones y registros detallados de los pagos recibidos.